نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق ولبنان التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة العراق ولبنان ينتظر جماهير ومحبي كرة القدم الآسيوية والعربية مباراة العراق ولبنان في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، حيث ستتجه أنظار الجماهير صوب ملعب ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث ستقام مباراة العراق ولبنان في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية.

ترتيب العراق ولبنان في المجموعة الأولى

وتُعد حظوظ المنتخبان العراقي واللبناني في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 قائمة، خاصة وأنه يتأهل عن هذه المجموعة صاحبي المركزين الأول والثاني، فيما يتأهل صاحب المركز الثالث إلى مباراة الملحق الآسيوي.

ويسعى المنتخب العراقي لتحقيق أول فوز له في هذه المجموعة إذ أن المنتخب العراقي تلقى الخسارة في مباراة وحيدة وتعادل في مثلها، ليحتل حالياً المنتخب العراقي المركز السادس والأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، حيث تعادل أسود الرافدين مع منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الأولى، قبل أن يتلقى الخسارة في الجولة الثانية على يد المنتخب الإيراني ، ليحصد المنتخب العراقي نقطة وحيدة فقط وضعته في المركز السادس والأخير.

أما المنتخب اللبناني فحاله ليس بأفضل من حال المنتخب العراقي، إذ أن المنتخب اللبناني يحتل هو الآخر المركز الخامس وقبل الأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة فقط، المنتخب اللبناني تمكن من التعادل في الجولة الافتتاحية أمام المنتخب الإماراتي، إلا أنه تلقى الخسارة في الجولة الثانية من منافسات هذه المجموعة على يد المنتخب الكوري الجنوبي.

موعد مباراة العراق ولبنان

ومن المقرر أن تنطلق صافرة أحداث مباراة العراق ولبنان مساء يوم الخميس الموافق السابع من شهر أكتوبر من العام 2021، حيث ستنطلق صافرة بداية أحداث لعبة العراق ولبنان في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان

وكانت القناة الرابعة العراقية قد أعلنت عن قيامها بنقل أحداث مباراة العراق ولبنان في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ومن المقرر أن يتولى مهة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث مباراة العراق ولبنان المعلق العماني الشهير خليل بلوشي.