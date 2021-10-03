نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السلط ومعان القادمة 04\10\2021 في ربع نهائي كأس الأردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة وعشاق كرة القدم في الأردن موعد مباراة السلط ومعان القادمة، والمقرر لها الاثنين الموافق 04\10\2021، حيث يستضيف نادي السلط ضيفه معان على ملعب السلط في مباراة ربع نهائي كأس الأردن، مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم وجماهير الفريقين، يدخل السلط المباراة برغبة قوية وأكيدة في الفوز بها، لملاقاة فريق الحسين اربد في نصف نهائي كأس الأردن، كما يلتقي الوحدات مع الفيصلي في نصف نهائي الكأس لينتظر الفائز منهم من يقابله في المباراة النهائية.

ومن جهة أخرى يسعى نادي معان نحو الفوز بالمباراة وانتزاع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأردن، ويطمح جمهور ومحبي معان في وصول فريقهم إلى مباراة نصف النهائي على حساب السلط، وسوف يقابل الفائز في هذه المباراة فريق الحسين اربد، في مباراة نصف نهائي كأس الأردن، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة، وتتسم بالسرعة والرغبة القوية من قبل الفريقين للوصول إلى نصف نهائي الكأس.

موعد مباراة السلط ومعان

يحتضن استاد السلط اليوم الاثنين 4 أكتوبر مباراة السلط القادمة ضد معان، والتي تأتي في إطار دور ربع النهائي من كأس الأردن، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الأردن والسعودية، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الفيصلي أكثر الأندية حصولاً على كأس الأردن

يعد نادي الفيصلي هو أكثر الأندية الأردنية حصولاً على لقب كأس الأردن، فقد حصل الفيصلي على لقب الكأس 20 مرة، يليه في الترتيب نادي الوحدات ب10 مرات، ثم نادي الرمثا وشباب الأردن والجزيرة ولكل منهما بطولتين، ولكل من الأهلي والعربي وذات رأس بطولة واحدة.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات الأردن الرياضية حقوق نقل مباريات ربع نهائي كأس الأردن. وتمتلك القناة أحدث أجهزة النقل التليفزيوني لكي تقدم للمشاهد المباريات والبرامج بجودة عالية. كما أن القناة تعد من أهم القنوات الرياضية داخل الأردن وفي الوطن العربي. وذلك بفضل ما تملكه القناة من حقوق نقل العديد من البطولات المحلية مثل الدوري الأردني وكأس الأردن وكذلك السوبر. لذلك تحظى القناة بنسبة مشاهدة كبيرة ويزداد البحث دائماً عن تردد قناة الأردن الرياضية. كما أن القناة تمتلك مجموعة متميزة من الإعلاميين الرياضيين المميزين. ولديها شبكة مراسلين يجوبون مختلف الملاعب الرياضية لنقل كافة الأحداث لحظة حدوثها.

بطاقة المباراة