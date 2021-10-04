موعد مباراة إيطاليا وأسبانيا بدورى الأمم الأوروبية

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محمد سياف - ابو ظبي - عشاق ومتابعى كرة القدم فى كل مكان، أنتم على موعد مع مباراة ايطاليا واسبانيا ببطولة دورى الأمم الأوروبية، المستوى الأول الدور قبل النهائى، حيث قام المنتخلب الاسبانى بإستدعاء لاعب فريق تشيلسي ماركوس ألونسو، وتعتبر تلك المشاركة الأولى للاعب مع منتخب بلاده، وذلك بالإضافة إلي تواجد “جافى” لاعب وسط برشلونة .

قائمة منتخب أسبانيا

قبل بداية مباراة إيطاليا وأسبانيا، أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الإسبانى قائمة الفريق المشاركة فى المباراة والأندية المشاركين بها وهى:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد الانجليزى) ، روبيرت سانشيز (برايتون الإنجليزى) ، أوناى سيمون (أتليتك بلباو الإسبانى) .

ديفيد دي خيا ، روبيرت سانشيز ، أوناى سيمون . خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا (تشيلسى الإنجليزى) ، بيدرو بورو (سبورتنج لشبونة البرتغالى) ، إيمريك لابورت (مانشستر سيتى الإنجليزى) ، إريك جارسيا (برشلونة الإسبانى) ، إينيكو مارتينيز (أتليتك بلباو الاسبانى) ، باو توريس (فياريال الاسبانى) ، سيرخيو ريجولين (توتنام الإنجليزى) ، ماركوس ألونسو (تشيلسى الانجليزي) .

سيزار أزبليكويتا ، بيدرو بورو ، إيمريك لابورت ، إريك جارسيا ، إينيكو مارتينيز ، باو توريس ، سيرخيو ريجولين ، ماركوس ألونسو . خط الوسط: رودريجو (مانشستر سيتى الانجليزي) ، سيرخيو بوسكيتس (برشلونة الاسباني) ، جافى (برشلونة الاسبانى) ، كوكي (أتليتكو مدريد الاسباني) ، ميكيل ميرينو (فالنسيا الاسبانى) ، بيدرى (برشلونة الاسبانى) ، ماركوس يورنتي (أتليتكو مدريد الاسبانى) ، بابلو فورنالاس (وست هام يونايتد الانجليزي) ، بابلو سارابيا (سبورتنج لشبونة البرتغالي) .

رودريجو ، سيرخيو بوسكيتس ، جافى ، كوكي ، ميكيل ميرينو ، بيدرى ، ماركوس يورنتي ، بابلو فورنالاس ، بابلو سارابيا . خط الهجوم: ييريمي بينو (فياريال الاسبانى) ، فيران توريس (مانشستر سيتى الانجليزي) ، ميكيل أويارزيال (ريال سوسيداد الاسبانى) .

ويستعد كلا المنتخبين لمواجهة بعضهما فى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وتعتبر مباراة ايطاليا واسبانيا من المباريات القوية التى يصعب توقع الفائز فيها .

وكان منتخب إيطاليا قد تأهل إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد الفوز على منتخب البوسنة والهرسك فى ختام دور المجموعات، حيث إستطاع المنتخب الإيطالي بالفوز خارج ملعبه على البوسنة والهرسك بنتيجة هدفين دون رد، أحرزهم أندريا بيلوتى ودومينيك بيراردى .

وكان قد تأهل كلا من منتخب إيطاليا وفرنسا واسبانيا وبلجيكا، وقالت القرعة كلمتها ووضعت كلا من ايطاليا مع اسبانيا، وكذلك مواجهة شرسة بين فرنسا وبلجيكا.

موعد مباراة إيطاليا واسبانيا ببطولة دورى الأمم الأوروبية

تقام مباراة إيطاليا واسبانيا ببطولة دورى الأمم الأوروبية، على ملعب جوزيي ميانزا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 6/10/2021، وتذاع المباراة على قناة beIN sports 1 HD PREMIUM، بتعليق التونسى عصام الشوالى .