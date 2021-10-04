موعد مباراة العراق ولبنان القادمة الخميس 2021/10/7 في تصفيات كأس العالم والقنوات المجانية الناقلة

ينتظر عشاق المنتخبين العراقي والبناني موعد مباراة العراق ولبنان، في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، والمقرر لها الخميس القادم 2021/10/07 في العاصمة القطرية الدوحة على ملعب خليفة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى التي تضم بجوارهما كلاً من منتخبات ” كوريا الجنوبية، الإمارات، إيران، سوريا”، اللقاء منقول عبر أكثر من قناة فضائية عربية قناة ssc السعودية وقناة العراقية الرياضية، يدخل المنتخبين اللقاء تحت شعار الفوز ولا شيء غيره، فالمنتخبين رصيدهما من مباراتين نقطة واحدة فقط من تعادل وهزيمة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء الهام وترتيب المجموعة قبل اللقاء.

التوقيت الدول 14.30 بالتوقيت العالمي جرينتش 16.30 بتوقيت مصر، السودان، ليبيا. 17.30 بتوقيت مكة المكرمة، العراق، لبنان، سوريا، الأردن، اليمن، فلسطين، قطر. 18.30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان

القنوات الناقلة مباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم

تنقل مباراة العراق ولبنان القادمة على أكثر من قناة عربية، فقنوات ssc الرياضية السعودية، لها حق بث جميع مباريات المنتخب العراقي في تصفيات المونديال، وأعلنت نقل القناة عبر قناة ssc sd 2 وسوف يعلق عليها المعلق محمد الخمسي، وتنقل أيضاً المباراة على قناة العراق الرياضية.

ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات قبل مباريات الجولة الثالثة

إيران تتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين سجل لاعبوها 4 أهداف ولم تستقبل أي أهداف حتى الآن. كوريا الجنوبية برصيد 4 نقاط من الفوز على لبنان، وتعادل مع العراق، سجل هدف وحيد ولم يستقبل أي أهداف. الإمارات برصيد نقطتين من تعادليين سجل لاعبوها هدف وحيد وسكنت شباكها هدف أيضاً. العراق في رصيده نقطة واحدة من التعادل مع كوريا الجنوبية سجل هدف وأستقبل 3 أهداف. سوريا رصيده نقطة واحدة فقط ولكنه سجل هدف وأستقبل هدفين. لبنان بنفس الرصيد نقطة واحة من التعادل مع الإمارات.

قائمة المنتخب العراقي في مباراة لبنان

تضم القائمة 23 لاعب منهم 3 حراس مرمة والقائمة كما يلي ” مهند طالب، أحمد باسل، علي ياسين، علاء مهاري، احمد إبراهيم، علي فايز، روبين سولافا، ميثيم جبار، علي عدنان، أمجد عطوان، صفاء هادي، أمير العماري، محمد علي، شريف عبد الكاظم، إبراهيم بايش، سجاد جاسم، بشار رسن، محمد قاسم، همام طارق، شيريكو كريم، أيمن حسين، مهند علي، علاء عبد الزهرة”.