نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 والقناة الناقلة والمعلق وترتيب المجموعة في المقال التالي
يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة السعودية واليابان، في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من تصفيات قارة أسيا المؤهلة لمونديال العالم المقرر إقامتها العام المقبل 2022 بقطر، المباراة تنطلق في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة يوم الخميس القادم الموافق 2021/10/07، ويستضيفها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية وتنقل عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، يدخل المنتخب السعودي اللقاء وهو في المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد المنتخب الأسترالي المتصدر ولكن أستراليا تتفوق بنسبة الأهداف، يسعى المنتخب السعودي للفوز على اليابان للانفراد بقمة المجموعة قبل مباراة أستراليا وعُمان، التي ستقام عقب اللقاء مباشراً في أستراليا، وفيما يلي تفاصيل اللقاء الهام.
موعد مباراة السعودية واليابان بتصفيات كأس العالم
- الرابعة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش.
- الخامسة مساءً بتوقيت كلاً من الجزائر، تونس، المغرب.
- السادسة مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.
- السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين.
- الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان.
القناة الناقلة مباراة السعودية ضد اليابان ومعلق اللقاء
تنقل جميع مباريات المنتخب الوطني السعودي في تصفيات كأس العالم عبر قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة، ومباراة السعودية ضد اليابان منقولة عبر شاشة ssc hd 1، بتعليق المعلق السعودي الشهير فهد العتيبي.
ترتيب جدول مجموعة السعودية قبل اللقاء
- استراليا : برصيد 6 نقاط من لعب مباراتين حققت الفوز بهما سجلت 4 أهداف ولم تستقبل أي هدف في مرماها.
- السعودية : برصيد 6 نقاط بعد الفوز في المباراتين وسجلت 4 أهداف واستقبلت هدف وحيد.
- اليابان : برصيد 3 نقاط جمعتهم من الفوز في لقاء وحيد وخسرت لقاء سجلت هدف واستقبلت هدف في شباكها.
- سلطنة عُمان : برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة سجلت هدف وأستقبلن هدف.
- فيتنام : بدون رصيد بعد خوض مباراتين تلقت الهزيمة في مباراتين سجلت هدف واستقبلت 4 أهداف.
- جمهورية الصين : بدون رصيد أيضاً بعد الخسارة في المباراتين لم تسجل أي هدف واستقبلت 4 أهداف.
قائمة المنتخب السعودي لمباراة اليابان القادمة
- حراسة المرمى ” محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد الربيعي”.
- الدفاع ” محمد خبراني، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، علي آلبليهي، سعود عبد الحميد، حسين قاسم، سلطان الغنام، ياسر الشهراني”.
- الوسط ” ناصر الدوسري، علي الحسن، عبد الإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد الكويكبي”.
- الهجوم ” فهد المولد، عبد الرحمن غريب، عبد الرحمن العبود، أيمن يحيى، فراس البركان، صالح الشهري”.
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