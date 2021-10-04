موعد مباراة السودان وغينيا 2021/10/06 في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة للقاء

تنتظر جماهير صقور الجديان موعد مباراة السودان وغينيا، في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال العالم بقطر 2022، لحساب المجموعة التاسعة التي تضم بجوار السودان، غينيا، المغرب، غينيا بيساو، المباراة لا تقبل القسمة على أثنين، فالمنتخب السوداني لا بديل له عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط إن أرداد الاستمرار في التمسك بأمل المنافسة على قمة المجموعة، بعد أن تلقى المنتخب الخسارة من المغرب، وغينيا بيساو في الجولتين الماضيتين مما جعله يحتل المركز الرابع والأخير بالمجموعة التاسعة، أما منافسه اليوم منتخب غينيا فيحتل قبل اللقاء المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من تعادل، المباراة تقام في الملعب الكبير بمدينة مراكش المغربية ومنقولة على قناة fifi على اليوتيوب، وفيما يلي التشكيل المتوقع للسودان وترتيب المجموعة قبل الجولة الثالثة.

موعد مباراة السودان وغينيا في تصفيات كأس العالم

15.00 بالتوقيت العالمي غرينتش.

16.00 : بتوقيت المغرب، تونس، الجزائر.

17.00 : بتوقيت السودان، مصر، ليبيا.

18.00 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، العراق، اليمن.

19.00 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان.

التشكيل المتوقع للمنتخب السوداني ضد غينيا

حراسة المرمى ” أبو عشرين”.

خط الدفاع ” السموال، أمير، أرنق، فارس”.

الوسط ” ضياء، الشغيل، أطهر الطاهر، أبوعقله، شيبوب”.

خط الهجوم ” الغربال”.

جدول ترتيب المجموعة التاسعة قبل الجولة الثالثة