نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السودان وغينيا 2021/10/06 في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة للقاء في المقال التالي
تنتظر جماهير صقور الجديان موعد مباراة السودان وغينيا، في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال العالم بقطر 2022، لحساب المجموعة التاسعة التي تضم بجوار السودان، غينيا، المغرب، غينيا بيساو، المباراة لا تقبل القسمة على أثنين، فالمنتخب السوداني لا بديل له عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط إن أرداد الاستمرار في التمسك بأمل المنافسة على قمة المجموعة، بعد أن تلقى المنتخب الخسارة من المغرب، وغينيا بيساو في الجولتين الماضيتين مما جعله يحتل المركز الرابع والأخير بالمجموعة التاسعة، أما منافسه اليوم منتخب غينيا فيحتل قبل اللقاء المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من تعادل، المباراة تقام في الملعب الكبير بمدينة مراكش المغربية ومنقولة على قناة fifi على اليوتيوب، وفيما يلي التشكيل المتوقع للسودان وترتيب المجموعة قبل الجولة الثالثة.
موعد مباراة السودان وغينيا في تصفيات كأس العالم
- 15.00 بالتوقيت العالمي غرينتش.
- 16.00 : بتوقيت المغرب، تونس، الجزائر.
- 17.00 : بتوقيت السودان، مصر، ليبيا.
- 18.00 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، العراق، اليمن.
- 19.00 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان.
التشكيل المتوقع للمنتخب السوداني ضد غينيا
- حراسة المرمى ” أبو عشرين”.
- خط الدفاع ” السموال، أمير، أرنق، فارس”.
- الوسط ” ضياء، الشغيل، أطهر الطاهر، أبوعقله، شيبوب”.
- خط الهجوم ” الغربال”.
جدول ترتيب المجموعة التاسعة قبل الجولة الثالثة
|المنتخب
|الترتيب
|غينيا بيساو
|المركز الأول برصيد 4 نقاط
|المغرب
|المركز الثاني برصيد 3 نقاط
|غينيا
|المركز الثالث بنقطة واحدة
|السودان
|في المركز الأخير بدون نقاط
القنوات الناقلة مباراة السودان وغينيا القادمة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن جميع الفرق التي تقام مباريات التصفيات على ملاعبها، من حقها بث المباراة على الهواء مباشراً عبر قناتها الأرضية، لذا فسوف تنقل مباراة السودان ضد غينيا على التردد الأرضي لقناة السودان الرياضية، إضافة إلي قناة الاتحاد الدولي علة موقع يوتيوب على الإنترنت.
بطاقة مباراة السودان وغينيا
|المباراة
|السودان* غينيا
|البطولة
|الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر
|الموعد والتوقيت
|الأربعاء القادم الموافق 2021/10/06 التوقيت 17.00 بتوقيت السودان، 18.00 بتوقيت مكة
|الملعب
|ملعب مراكش الكبير بالمغرب
|القنوات الناقلة
|قناة السودان الرياضية، قناة فيفا على يوتيوب
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