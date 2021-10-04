موعد مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات المونديال 2021/10/08 تعرف على موقف محرز من اللقاء

جماهير محاربي الصحراء في داخل وخارج الجزائر تنتظر موعد مباراة الجزائر والنيجر القادمة في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، لحساب المجموعة الأولى التي تضم 4 منتخبات هم ” الجزائر، النيجر، بوركينا فاسو، جيبوتي” اللقاء يلعب على أرض استاد مصطفى تشاكر في البليدة، وينقل عبر قناة الجزائر الأرضية الجديد، لا بديل للجزائر عن الفوز في لقائي النيجر 12/8 أكتوبر الجاري، من أجل فض الاشتباك مع المنافس الأوحد في المجموعة المنتخب البوركيني الذي يشارك الجزائر الصدارة برصيد 4 نقاط لكل فريق، وتتفوق الجزائر بفارق الأهداف فقط عن بوركينا فاسو، بينما المنافس يحلم بالفوز على أقوى فرق المجموعة وإحداث انقلاب في المجموعة فلمن تكون الغلبة، هذا ما ستبوح عنه أحداث اللقاء المرتقبة وفيما يلي تفاصيل المباراة.

موعد مباراة الجزائر والنيجر بتوقيت أغلب الدول العربية

19.00 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

20.00 : بتوقيت الجزائر، تونس، المغرب.

21.00 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

22.00 : بتوقيت مكة المكرمة، العراق، سوريا، فلسطين.

23.00 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

مباراة الجزائر ضد النيجر القادمة

لا بديل عن الفوز في اللقاءين شعار يحمله الجهاز الفني واللاعبين في المنتخب الوطني الجزائري، بعد التعادل مع بوركينا فاسو في اللقاء الماضي وفقد نقطتين في صراح صدارة المجموعة، كان المنتخب الجزائري قد سحق جيبوتي بثمانية أهداف مقابل هدف وحيد في أفتتاح مباريات المجموعة الأولى، قبل أن يتعادل في الجولة الماضية بهدف لمثله مع الخيول البوركينية، كان رياض محرز قد أثار المخاوف بسبب عدم مشاركته في قمة البريمرليج التي جمعت ليفربول والسيتي، ولكن المدرب طمأن الجماهير على سلامة محرز واستعداده للقاء، وان الراحة التي حصل عليها محرز سوف تفيد المنتخب.

ترتيب مجموعة الجزائر قبل الجزلة الثالثة من التصفيات

المنتخب الترتيب الجزائر المركز الأول برصيد 4 نقاط أيضاً بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 4 نقاط النيجر المركز الثالث برصيد 3 نقاط جيبوتي المركز الرابع والأخير بدون رصيد

موعد مباراة الجزائر والنيجر والقنوات الناقلة