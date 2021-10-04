موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022// كيروش جاهز لتحقيق حلم 110 مليون مصري

تنتظر جماهير وعشاق المنتخب المصري لكرة القدم موعد مباراة مصر وليبيا، في تصفيات كأس العالم لكرة القدم والمقرر لها يوم الجمعة الموافق 2021/10/08 في ملعب برج العرب بالإسكندرية عروس البحر الأبيض، مباراة لا بديل فيها عن الفوز حتى يستعيد الفراعنة زمام الأمور في المجموعة الثانية، التي تتصدرها ليبيا برصيد 6 نقاط ثم تحل مصر وصيف برصيد 4 نقاط قبل المباراة، المباراة هي المباراة الرسمية الأولى للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، ويرغب في ترك أنطباع جيد عند الجماهير المصرية التي تفاجئت من أختياراته لقائمة مباراتي ليبيا، واستبعاده لنجمي الأهلي قفشة وشريف، المباراة القادمة منقولة عبر تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية المصرية، وفيما يلي أهم تفاصيل المباراة المصيرية للمنتخبين المصري والليبي القادمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة مصر وليبيا والقنوات الناقلة

تبدأ المباراة في تمامك الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الفضائية، وقناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي، وقررت قنوات أون تحديد معلقين للمباراة لمزيد من المتعة للجمهور المصري في كل مكان ولم تحدد المعلقين حتى الآن.

ترتيب جدول مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022