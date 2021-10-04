نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022// كيروش جاهز لتحقيق حلم 110 مليون مصري في المقال التالي
تنتظر جماهير وعشاق المنتخب المصري لكرة القدم موعد مباراة مصر وليبيا، في تصفيات كأس العالم لكرة القدم والمقرر لها يوم الجمعة الموافق 2021/10/08 في ملعب برج العرب بالإسكندرية عروس البحر الأبيض، مباراة لا بديل فيها عن الفوز حتى يستعيد الفراعنة زمام الأمور في المجموعة الثانية، التي تتصدرها ليبيا برصيد 6 نقاط ثم تحل مصر وصيف برصيد 4 نقاط قبل المباراة، المباراة هي المباراة الرسمية الأولى للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، ويرغب في ترك أنطباع جيد عند الجماهير المصرية التي تفاجئت من أختياراته لقائمة مباراتي ليبيا، واستبعاده لنجمي الأهلي قفشة وشريف، المباراة القادمة منقولة عبر تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية المصرية، وفيما يلي أهم تفاصيل المباراة المصيرية للمنتخبين المصري والليبي القادمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
موعد مباراة مصر وليبيا والقنوات الناقلة
تبدأ المباراة في تمامك الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الفضائية، وقناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي، وقررت قنوات أون تحديد معلقين للمباراة لمزيد من المتعة للجمهور المصري في كل مكان ولم تحدد المعلقين حتى الآن.
ترتيب جدول مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022
|المنتخب
|الترتيب
|ليبيا
|تتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط من فوزين على الجابون وأنجولا
|مصر
|تحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط من الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون
|الجابون
|تحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة من التعادل مع مصر
|أنجولا
|تحتل المركز الرابع والأخير بدون رصيد بعد الهزيمة من مصر والمنتخب الليبي.
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد ليبيا
المدير الفني البرتغالي يعتمد بشكل رئيسي في أختياراته على اللاعبين المحترفين في أوروبا، لذا من المتوقع أن يكون تشكيلة مباراة ليبيا القادمة في الجولة الثالثة من التصفيات أغلبها من المحترفين، وفيما يلي التشكيل المتوقع للمباراة.
- حراسة المرمى ” محمد الشناوي”.
- خط الدفاع ” أحمد حجازي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، أحمد أبوالفتوح”.
- خط الوسط ” عبد الله السعيد، محمد النني، عمرو السولية، رمضان صبحي، محمد صلاح”.
- الهجوم ” مصطفى محمد”.
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