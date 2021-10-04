مباراة بلجيكا وفرنسا نصف نهائي الأمم الأوروبية المواعيد والقنوات الناقلة (تغطية خاصة)

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عمر شويل - جدة مباراة بلجيكا وفرنسا ، عشاق الساحرة المستديرة وكرة القدم العالمية والأوروبية على الأخص على موعد مع مواجهة قوية ومرتقبة في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2019/2020، والتي تعرضت لارتباكة كبيرة في مواعيد مبارياتها بسبب ظروف جائحة ” كوفيد- 19 “، وفي مساء الخميس المقبل 7 أكتوبر 2021 ، يستضيف ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو الإيطالية، مواجهة قوية ونسخة مكررة من لقاء الدور ذاته في نهائيات كأس العالم 2018 ، يجمع الديوك والشياطين الحمر.

في السطور التالية سنتعرف على موعد مباراة بلجيكا وفرنسا والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات المنتخبين في المسابقة الأوروبية، وكذلك مشوارهم في النسخة الحالية من البطولة، علاوة على تاريخ مواجهات فرنسا وبلجيكا .

هذا وتسبق مواجهة الشياطين الحمر والديوك على الطرف الآخر من نصف نهائي الـ UEFA Nations League مواجهة أخرى لا تقل قوة حيث مباراة إيطاليا وإسبانيا .

مباراة بلجيكا وفرنسا

مواجهة ثأرية أخرى إذن تنتظر مشجعي وأنصار الشياطين الحمر ، مؤجلة منذ نصف نهائي مونديال 2018 والذي أُقيم في روسيا ، حيث حسم مدافع برشلونة الكاميروني الأصل صامويل أومتيتي مع الدقيقة الـ51 اللقاء لصالح الديوك، في واحدة من أجمل المشاركات للمنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم.

وبالمناسبة فقد توجت فرنسا في هذه البطولة باللقب الثاني في تاريخها، بعد الفوز في المباراة النهائية على كرواتيا بنتيجة (4-2)، فيما حصل المنتخب البلجيكي على المركز الثالث بعد الفوز (في مواجهة ثانية بالبطولة ذاتها بعد دور المجموعات) على الأسود الثلاثة بثنائية نظيفة.

وحول تاريخ مشاركة منتخب بلجيكا لكرة القدم في بطولة الأمم الأوروبية ، فكما هو معلوم فقد أقيمت من المسابقة نسخة واحدة في موسم 2018/2019 ، وفي المجموعة A2 شارك رفاق هازارد ودي بروين حيث حصدوا وصافة المجموعة برصيد 9 نقاط، وصافي (3) أهداف، ليودع الفريق البطولة لحساب المنتخب السويسري، الذي تأهل بدوره إلى نصف نهائي البطولة.

أما في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية 2019/2020 ، فقد نجح الشياطين الحمر في التأهل عن المجموعة A2 أيضًا، ولكن برصيد 15 نقطة وصافي (10) أهداف، بفارق 5 نقاط عن وصيفه المنتخب الإنجليزي.

وهو بالمناسبة ثاني أكثر المنتخبات حصدًا للنقاط المؤهلة إلى نصف النهائي بعد فرنسا.

وبنظام الذهاب والإياب، نجح البلجيكيون في تحقيق الفوز في 5 مباريات على حساب الدانمارك (2-0) و(4-2) وأيسلندا (5-1) و(2-1) وإنجلترا (2-0)، فيما تلقى هزيمة واحدة من الإنجليز (2-1).

على الجانب الآخر، يسجل منتخب فرنسا لكرة القدم حضوره الثاني في بطولة دوري الأمم الأوروبية ، بعد مشاركة لم تكن موفقة كثيرًا أيضًا في النسخة الأولى، حيث ودع الديوك البطولة من دور المجموعات، بعد احتلال وصافة المجموعة A1 خلف المنتخب الهولندي، برصيد (7) نقاط وصافي (0) أهداف، بفارق 4 أهداف عن الطواحين.

وحول مشوار بطل العالم في مشاركته الحالية بدوري الأمم الأوروبية ، فقد نجح الفرنسيون في اجتياز مرحلة المجموعات بنجاح، بتصدر المجموعة A3 برصيد 16 نقطة وصافي (7) أهداف.

وتمكنت كتيبة المدير الفني ديدييه ديشامب من الفوز في 5 مواجهات على حساب السويد (1-0) و(4-2) وكرواتيا (4-2) و(2-1) والبرتغال (1-0)، فيما حقق تعادلًا وحيدًا سلبيًا مع البرتغال.

تاريخ مواجهات فرنسا وبلجيكا

على الصعيد التاريخي، التقى المنتخبان البلجيكي والفرنسي 54 مرة، في مناسبات مختلفة، غلب عليها المواجهات الودية، بالإضافة إلى لقاءات أخرى في نهائيات كأس العالم وتصفيات المونديال وكذلك تصفيات كأس الأمم الأوروبية وأيضًا التصفيات المؤهلة للأولمبياد .

ويعتبر المنتخب البلجيكي صاحب الحظ الأوفر نسبيًا بأكبر عدد من مرات الفوز برصيد 21 انتصارًا، فيما اكتفى الديوك بتحقيق 20 فوزًا، وخيم التعادل على 13 مواجهة جمعت الفريقين.

ويمتلك الشياطين الحمر 113 هدفًا في شباك فرنسا، فيما استقبل مرماهم 106 أهداف من الديوك.

وحول أكبر انتصار تحقق في المواجهات المباشرة، فكانت من نصيب فرنسا التي فازت بنتيجة (12-2) في مباراة ودية أقيمت في 11 نوفمبر 1954.

أما أكبر فوز للمنتخب البلجيكي، فكان في مباراة ودية أيضًا في 7 مايو 1905 حين فاز الشياطين بنتيجة (7-0).

وإليكم إحصائيات تاريخ لقاءات بلجيكا وفرنسا كاملة في الصورة أدناه:

موعد مباراة بلجيكا وفرنسا والقنوات الناقلة

تقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء الخميس المقبل، عند الساعة العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت القاهرة وبلجيكا وفرنسا، السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة بلجيكا وفرنسا ، فلم يفصح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا ) عن الاسم المُختار لإدارة اللقاء بعد.

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بإذاعة اللقاء وذلك عبر فضائية beIN Sports 1 HD Premium .

وحول معلق مباراة فرنسا وبلجيكا فيتولى المعلق الرياضي العُماني خليل البلوشي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث المواجهة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة فرنسا وبلجيكا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ مشاركات المنتخبين في البطولة ومشوارهم في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية ، علاوة على تاريخ لقاءات فرنسا وبلجيكا .