ميلان يسقط أتالانتا في عقر داره

ميلان يسقط أتالانتا في عقر دارهحافظ ميلان على بدايته الجيدة في المسابقة بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي بالبطولة والسادس في لقاءاته السبعة التي خاضها بالمسابقة هذا الموسم عقب تغلبه 3 - 2 على مضيفه أتالانتا.

وتقدم ميلان للمركز الثاني بترتيب البطولة برصيد 19 نقطة، فيما بقي رصيد أتالانتا متوقفا عند 11 نقطة في المركز الثامن.

وجاءت المبادرة من جانب ميلان، الذي أحرز هدفا مبكرا عن طريق ديفيد كالابريا بعد مرور 28 ثانية على انطلاق اللقاء، فيما أضاف ساندرو تونالي الهدف الثاني للفريق اللومباردي في الدقيقة 43.

وواصل ميلان سيطرته على الأمور في الشوط الثاني، الذي شهد إحرازه الهدف الثالث عبر رافاييل لياو في الدقيقة 78، قبل أن ينتفض أتالانتا في الدقائق الأخيرة، التي شهدت تسجيله هدفين عن طريق الكولومبي دوفان زاباتا والكرواتي ماريو باساليتش في الدقيقتين 86 من ركلة جزاء والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.