موعد مباراة تونس وموريتانيا القادمة 2021/10/7 في تصفيات كأس العالم 2022 والقناة الناقلة والحكم

تترقب جماهير نسور قرطاج موعد مباراة تونس وموريتانيا، في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر العام المقبل 2022، لتحصد النقاط الثلاث وتستمر في مشوار الوصول إلي الدوحة للمشاركة السادسة في مونديال العالم، المباراة تنطلق الخميس 2021/10/7 في تمام الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي لتونس، وتنقل عبر قناة تونس الرياضية، من الملعب الأوليمبي حماد العقربي، يدخل المنتخب التونسي اللقاء وهو متصدر المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط جمعهم من الفوز على زامبيا بهدفين مقابل لاشيء، والفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة 3 أهداف نظيفة، أما منافسه فيدخل اللقاء بدون أي رصيد من النقاط بعد أن تلقى الهزيمة في المباراتين المباراة الأولى أمام غينيا الاستوائية 1- صفر، المباراة الثانية أمام زامبيا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

موعد مباراة تونس وموريتانيا في تصفيات كأس العالم 2022

السابعة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش. الثامنة مساءً بتوقيت : تونس، المغرب، الجزائر. التاسعة مساءً بتوقيت : مصر، ليبيا، السودان. العاشرة مساءً بتوقيت : بتوقيت مكة المكرمة، سوريا، فلسطين، العراق. الحادية عشر مساءً بتوقيت : الإمارات، سلطنة عُمان.

ترتيب فرق مجموعة تونس قبل الجولة الثالثة