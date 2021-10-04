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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس وموريتانيا القادمة 2021/10/7 في تصفيات كأس العالم 2022 والقناة الناقلة والحكم في المقال التالي
تترقب جماهير نسور قرطاج موعد مباراة تونس وموريتانيا، في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر العام المقبل 2022، لتحصد النقاط الثلاث وتستمر في مشوار الوصول إلي الدوحة للمشاركة السادسة في مونديال العالم، المباراة تنطلق الخميس 2021/10/7 في تمام الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي لتونس، وتنقل عبر قناة تونس الرياضية، من الملعب الأوليمبي حماد العقربي، يدخل المنتخب التونسي اللقاء وهو متصدر المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط جمعهم من الفوز على زامبيا بهدفين مقابل لاشيء، والفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة 3 أهداف نظيفة، أما منافسه فيدخل اللقاء بدون أي رصيد من النقاط بعد أن تلقى الهزيمة في المباراتين المباراة الأولى أمام غينيا الاستوائية 1- صفر، المباراة الثانية أمام زامبيا بنتيجة هدفين مقابل هدف.
موعد مباراة تونس وموريتانيا في تصفيات كأس العالم 2022
- السابعة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش.
- الثامنة مساءً بتوقيت : تونس، المغرب، الجزائر.
- التاسعة مساءً بتوقيت : مصر، ليبيا، السودان.
- العاشرة مساءً بتوقيت : بتوقيت مكة المكرمة، سوريا، فلسطين، العراق.
- الحادية عشر مساءً بتوقيت : الإمارات، سلطنة عُمان.
ترتيب فرق مجموعة تونس قبل الجولة الثالثة
|المنتخب
|الترتيب
|تونس
|المركز الأول برصيد 6 نقاط
|زامبيا
|المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية
|غينيا الاستوائية
|المركز الثالث برصيد 3 نقاط
|موريتانيا
|المركز الرابع والأخير بدون رصيد
القنوات الناقلة مباراة تونس وموريتانيا
تنقل مباريات المنتخب الوطني التونسي على شاشة قناة تونس الرياضية فضائياً وأرضياً للجمهور التونسي في داخل تونس وفي الخارج، ويمكنكم تنزيل تردد القناة على القمر نايل سات بسهولة ومشاهدة المباراة.
تاريخ مواجهات تونس ضد موريتانيا
التاريخ ينحاز لنسور قرطاج فقد ألتقى الفريقين من قبل في 8 مباريات، حقق المنتخب التونسي الفوز على موريتانيا في 6 مواجهات، وحسمت نتيجة التعادل لقاءين ولم يستطيع منتخب موريتانيا تحقيق أي فوز على تونس من قبل.
بطاقة مباراة تونس وموريتانيا
|المباراة
|تونس * موريتانيا
|البطولة
|الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022
|الموعد والتوقيت
|الخميس القادم الموافق 2021/10/7 التوقيت الثامنة مساءً بتوقيت تونس، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة
|الملعب
|الملعب الأوليمبي ” ملعب حماد العقربي”.
|القنوات الناقلة
|قناة تونس الرياضية
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