موعد مباراة مصر و ليبيا تصفيات كأس العالم قطر 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة مصر و ليبيا، في تصفيات كأس العالم قطر 2022، حيث يترقب الكثيرون موعد مباراة مصر وليبيا، لكونها مباراة حاسمة لكلا الطرفين، ويريد الكثيرون من المصريين الفوز في هذه المباراة لحسم التأهل، وفي الساعات الماضية حدد المدير الفني لمنتخب مصر اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة.

موعد مباراة مصر و ليبيا

سيواجه منتخب مصر منتخب ليبيا في يوم الجمعة المقبلة 8 أكتوبر 2021 في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجيش في برج العرب، وستنقل قناة أون تايم سبورت المباراة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على نظيره الأنجولي بهدف دون مقابل، وتعادل مع منتخب الجابون بهدف لكلا الفريقين، وبعدها تصدر منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط بعد فوزه على منتخب الجابون وأنجولا.

وقد أعلن المدرب البرتغالي بمنتخب مصر خلال الساعات الأخيرة القائمة النهائية الخاصة بمنتخب مصر ليخوض مباراة ليبيا القادمة، وكانت المفاجأة حيث قام المدرب باستبعاد محمد الشريف لاعب النادي الأهلي والذي تمكن من التسجيل في مرمى ليبيريا، واستبعد أيضًا اللاعب محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، وأيضًا علي جبر وأحمد توفيق.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر وليبيا لديهم الكثير من المواجهات، حيث يوجد 20 مباراة بين الفريقين، استطاع المنتخب المصري الفوز في 13 مباراة، واستطاع المنتخب الليبي الفوز في 5 مباريات، وتعادلا في 3 مباريات.