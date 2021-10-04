انت الان تتابع تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة السابعة وترتيب الهدافين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يظل الصراع بين الفرق مشتعلًا، فيوجد 7 أندية يريدون الوصول للقمة والفوز بالدوري، ويوجد فرق 4 نقاط فقط بين 11 مراكز الأولى.

ترتيب الدوري الانجليزي

1- تشيلسي 16 نقطة.

2- ليفربول 15 نقطة.

3- مانشستر سيتي 14 نقطة.

4- مانشستر يونايتد 14 نقطة.

5- إيفرتون 14 نقطة.

6- برايتون 14 نقطة.

7- برينتفورد 12 نقطة.

8- توتنهام 12 نقطة.

9- ويستهام 11 نقطة.

10- أستون فيلا 10 نقاط.

11- آرسنال 10 نقاط.

12- وولفرهامبتون 9 نقاط.

13- ليستر سيتي 8 نقاط.

14- كريستال بالاس 7 نقاط

15- واتفورد 7 نقاط.

ويحتل اللاعب المصري محمد صلاح قائد المنتخب المصري وفريق ليفربول على عرش قائمة الهدافين، بعد تسجيله هدف عالمي في مرمى مانشستر سيتي، في اللقاء الذي جمعهم مساء الأحد، والذي انتهى بفارق هدفين لكلا الفريقين.

وقد تمكن الفرعون المصري من تسجيل هدف رائع في نادي مانشستر سيتي، في منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وكان الهدف عبارة عن مراوغة المدافعين بمهارات عالية، قبل أن يرسل الكرة إلى الزاوية الأخرى البعيدة، بتسديدة بيمناه في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- محمد صلاح ليفربول برصيد 6 أهداف.

2- جيمي فاردي ليستر سيتي برصيد 6 أهداف.

3- ميشيل أنطونيو وست هام برصيد 5 أهداف.

4- برونو فرنانديز مانشستر يونايتد برصيد 4 أهداف.

4- نيال موباي برايتون برصيد 4 أهداف.

5- إسماعيلا سار واتفورد برصيد 4 أهداف.

6- كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد برصيد 3 أهداف.

7- سعد بن رحمة وست هام برصيد 3 أهداف.

8- دومينيك كالفيرت إيفرتون برصيد 3 أهداف.