نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو القادمة 06\10\2021 والقنوات الناقلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق اسود الأطلسي موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو القادمة، المباراة التي سوف تحدد بشكل كبير المتأهل عن المجموعة التاسعة، ومن المقرر أن تبدأ المباراة يوم الأربعاء السادس من أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، حيث يحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله أحداث اللقاء المرتقب، يدخل أسود الأطلسي اللقاء برغبة قوية وأكيدة للفوز بها والحصول على النقاط الثلاث، وانتزاع قمة المجموعة التاسعة حيث يحتل المنتخب المغربي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، فقد خاض المنتخب المغربي مبارتين استطاع تحقيق الفوز في مباراة وخسر الأخرى، لذلك هي مباراة هامة وحاسمة في المجموعة التاسعة، لأنها مباراة ضد غينيا بيساو متصدر المجموعة بفارق نقطة وحيدة والمنافس الوحيد لمنتخب المغرب في المجموعة.

في المقابل يسعى منتخب غينيا بيساو نحو الفوز بالمباراة والرجوع من المغرب بالثلاث نقاط، وتأكيد جدارته بزعامة المجموعة التاسعة، حيث يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الأول برصيد 4 نقاط، فقد استطاع الفوز في مباراة والتعادل في الأخرى، لذلك من المؤكد أننا أمام مباراة ستكون قوية وسريعة، مباراة مليئة بالندية والحماس والرغبة في الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو

يحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله أحداث مباراة المغرب القادمة ضد غينيا بيساو، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة التاسعة، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والكويت والبحرين واليمن والأردن ولبنان وفلسطين وقطر.

23:00:- الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة للمباراة

كما هو معروف ومتبع فإن من حق الدولة المضيفة أن تنقل جميع المباريات التي تقع على أرضها على التردد الأرضي فقط، لذلك سوف يتم نقل مباراة المغرب القادمة ضد غينيا بيساو على قناة المغرب الرياضية التردد الأرضي، كما سيتم نقل المباراة على قناة الاتحاد الدولي فيفا على اليوتيوب.

ترتيب المجموعة قبل الجولة الثالثة

المركز الأول:- غينيا بيساو برصيد 4 نقاط. الثاني:- المغرب برصيد 3 نقاط. الثالث:- غينيا برصيد نقطة واحدة. الرابع:- السودان بدون نقاط.

بطاقة مباراة المغرب ضد غينيا بيساو