نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة السعودية القادمة ضد اليابان في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة السعودية القادمة ضد اليابان، والمقرر لها الخميس السابع من أكتوبر الحالي، حيث يحتضن مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” أحداث اللقاء المرتقب، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، يدخل المنتخب السعودي اللقاء برغبة قوية نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط وانتزاع صدارة المجموعة الثانية، حيث يحتل منتخب السعودية المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر منتخب استراليا، لذلك يسعى المنتخب السعودي بكل قوة نحو الفوز بمباراة اليابان القادمة والوصول إلى العلامة الكاملة، في ظل الصراع الكبير بينه وبين المنتخب الأسترالي على صدارة المجموعة.

بينما يدخل منتخب اليابان المباراة ساعياً نحو الفوز والرجوع بالثلاث نقاط، ولا بديل أمام المنتخب الياباني سوى الفوز بالمباراة إذا أراد الاستمرار في المنافسة على التأهل، ويحتل المنتخب الياباني المركز الرابع برصيد 3 نقاط جمعها من مبارتين، حيث حقق الفوز في مباراة وخسر مباراة أخرى، لذلك من المؤكد أننا سوف نشاهد مباراة قوية ومثيرة ومليئة بالندية والرغبة في الفوز من كلا المنتخبين.

موعد مباراة السعودية القادمة ضد اليابان

يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أحداث مباراة السعودية القادمة ضد اليابان، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

17:00:- الخامسة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا والبحرين والأردن ولبنان وفلسطين واليمن وقطر.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب المجموعة قبل انطلاق الجولة الثالثة

المركز الأول:- منتخب استراليا برصيد 6 نقاط. الثاني:- السعودية برصيد 6 نقاط لكن فارق الأهداف لصالح المنتخب الأسترالي. الثالث:- عمان برصيد 3 نقاط. الرابع:- اليابان برصيد 3 نقاط. الخامس:- فيتنام بدون رصيد من النقاط. السادس:- الصين بدون رصيد من النقاط.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن يتم نقل مباراة السعودية القادمة ضد اليابان عبر شاشة الرابعة العراقية، كما يمكن متابعة المباراة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم على اليوتيوب.

بطاقة مباراة السعودية واليابان