الأولمبي اليمني يفرض التعادل على نظيره الكويتي

الأولمبي اليمني يفرض التعادل على نظيره الكويتيتعادل المنتخب اليمني الأولمبي، يوم الاثنين، مع نظيره الكويتي بهدف لمثله في أولى لقاءاته ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً.

وتقدم المنتخب الكويتي في اللقاء بهدف في الدقيقة 41 من خطأ دفاعي استغله المهاجم عيد الراشدي ليودعها الشباك.

وأجرى مدرب المنتخب اليمني الكابتن أمين السنيني في بداية الشوط الثاني تغييرات اثمرت في الدقيقة 51 عندما عادل لاعب المنتخب المحترف في الدوري المصري مع فريق نادي أسوان، عمر الداحي النتيجة من تسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء.

وواصل لاعبو المنتخب اليمني عقب تعديل النتيجة، الضغط إلا أن حارس مرمى الكويت تصدى ببراعته لمحاولات تسجيل هدف الفوز، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

وبالنتيجة يحتل المنتخبان اليمني والكويتي المركزين الثاني والثالث، فيما جاء منتخب عُمان في المركز الاول بثلاثة نقاط بعد فوزه على نظيره الأردني بنتيجة 0/1 ليحل أخيراً بدون نقاط.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراته الثانية ، الأربعاء القادم أمام نظيره العُماني ، قبل مواجهة الأردن يوم الجمعة.