موعد مباراة الخور والعربي القادمة في كأس Ooredoo القطرية والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في قطر موعد مباراة الخور والعربي القادمة في كأس Ooredoo القطرية، حيث يلتقي الفريقين الكبيرين في الجولة الثانية من الكأس القطرية، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الخامس من أكتوبر 2021، حيث يحتضن استاد الخور مباراة الخور القادمة ضد العربي، وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت قطر، يدخل نادي الخور اللقاء برغبة قوية نحو الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط، فقد خسر الخور في الجولة الأولى أمام نادي قطر، لذلك يرغب بشدة في تعديل وضعه سريعاً والحصول على الثلاث نقاط للاستمرار في المنافسة على اللقب، يتطلع مشجعي الخور إلى مشاهدة فريقهم اليوم والفوز بالمباراة، كما يرغب لاعبوه في مصالحة الجماهير العاشقة والمحبة للنادي بسبب خسارة الجولة الأولى أمام نادي قطر.

في المقابل يسعى العربي نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، ويدخل العربي اللقاء برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى أمام السيلية بهدف لكل فريق، يسعى المدير الفني للعربي واللاعبين للفوز بالمباراة والوصول إلى النقطة الرابعة، وجدير بالذكر أن المجموعة تضم كلاً من الخور والعربي والسيلية والغرافة ونادي قطر، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة جداً، مباراة تتسم بالندية والقوة والإثارة والرغبة القوية والأكيدة في الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة الخور والعربي

يحتضن استاد الخور لقاء الخور ضد العربي في الجولة الثانية من كأس Ooredoo القطرية، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 05\10\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

14:40:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

15:40:- الثالثة وأربعون دقيقة عصراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

16:40:- الرابعة وأربعون دقيقة عصراً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

17:40:- الخامسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت قطر والسعودية والكويت والبحرين والأردن واليمن والعراق وسوريا وفلسطين.

18:40:- السادسة وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك قنوات الكأس القطرية حقوق نقل مباريات كأس Ooredoo القطرية، كما أنها تمتلك نقل العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية الأخرى، لذلك تحظى القناة بنسبة مشاهدة عالية، كما أنها تمتلك نخبة مميزة من الإعلاميين والمعلقين، ولديها شبكة مراسلين كبيرة يستطيعون نقل الأحداث الرياضية للمتابع للشأن الكروي لحظة حدوثه، وسوف يتم نقل مباراة الخور ضد العربي على قناة الكأس الأولى بتقنية HD.

بطاقة مباراة الخور والعربي