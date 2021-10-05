نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق ولبنان القادمة 07\10\2021 والقنوات الناقلة في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر عشاق الساحرة المستديرة في العراق ولبنان موعد مباراة العراق ولبنان القادمة، والمقرر لها الخميس القادم الموافق السابع من أكتوبر، حيث يحتضن استاد خليفة الدولي أحداث اللقاء المنتظر، وتنطلق المباراة لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، يدخل المنتخب العراقي المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز والحصول على الثلاث نقاط، للإبقاء على حظوظه في المنافسة على الصعود من هذه المجموعة، حيث يحتل المنتخب العراقي المركز السادس والأخير، بعد خوضه لجولتين فقد تعادل في واحدة وخسر الأخرى، لذلك هي مباراة أكون أو لا أكون بالنسبة للمنتخب العراقي.

في المقابل يدخل منتخب لبنان اللقاء وهو ليس بأفضل حال عن نظيره منتخب الرافدين، ويحتل المنتخب اللبناني المركز الخامس برصيد نقطة وحيدة، فقد خاض المنتخب اللبناني مبارتين تعادل في مباراة وخسر مباراة، لذلك هي مباراة هامة للمنتخبين، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة ومليئة بالندية والرغبة في الفوز من كلا المنتخبين.

موعد مباراة العراق ولبنان

يحتضن استاد خليفة الدولي بالإمارات مباراة العراق القادمة ضد لبنان، وسوف تنطلق أحداث المباراة يوم الخميس الموافق 07\10\2021، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

14:30:- بتوقيت “جرينتش”.

15:30:- الثالثة ونصف عصراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

16:30:- الرابعة ونصف مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

17:30:- الخامسة ونصف مساءً بتوقيت العراق ولبنان والسعودية والكويت والبحرين واليمن وسوريا والأردن وفلسطين وقطر.

18:30:- السادسة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب المجموعة قبل الجولة الثالثة

المركز الأول:- منتخب إيران برصيد 6 نقاط.

الثاني:- كوريا الجنوبية برصيد 4 نقاط.

الثالث:- الإمارات برصيد 2 نقطتين.

الرابع:- سوريا برصيد نقطة واحدة.

الخامس:- لبنان برصيد 1 نقطة وحيدة.

السادس:- العراق برصيد نقطة وحيدة.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك قناة الرابعة العراقية حقوق نقل مباراة العراق القادمة ضد لبنان، كما أن القناة تمتلك نقل العديد من المباريات الأخرى، وسوف تنقل القناة مباراة السعودية ضد اليابان وكذلك مباراة الإمارات وإيران، بالإضافة إلى مباراة سوريا وكوريا الجنوبية وكذلك مباراة عمان واستراليا، لذلك يزداد البحث بصورة كبيرة عن تردد القناة كما أنها تحظى بنسبة مشاهدة عالية.

بطاقة مباراة العراق ضد لبنان