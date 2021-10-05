نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد مباراة مصر وليبيا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 قطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر وليبيا، يبحث الكثير من الأشخاص محبين كرة القدم في الوقت الحالي عن موعد مباراة المنتخب المصري والليبي والتي بناءً عليها سيتم إعادة ترتيب الفرق في تصفيات أوروبا لكأس العالم، ينتظر المصريين نتائج أفضل من المنتخب المصري بعد أن تم تغيير المدرب الخاص به، حيث يتوقع الكثير من الأشخاص تغيير أداء اللاعبين وإعادة ترتيب المنتخب المصري ليتصدر قائمة تصفيات أفريقيا للحصول على كأس العالم، تم تحديد موعد ومكان هذه المباراة، حيث تم الاتفاق أن تكون أول مباراة في مصر والثانية في ليبيا.

موعد مباراة مصر وليبيا

العديد من الأشخاص العاشقين لكرة القدم في مصر والذين ينتظرون معرفة توقيت مباراة مصر وليبيا ؛ لمشاهدة وتقييم الأداء الفني لمدرب منتخب مصر الجديد، حيث تم تعيين المدرب كارلوس كيروش مدير فني للمنتخب.

؛ لمشاهدة وتقييم الأداء الفني لمدرب منتخب مصر الجديد، حيث تم تعيين المدرب كارلوس كيروش مدير فني للمنتخب. لا سيما تم تحديد موعد مباراة المنتخب المصري والليبي على أن تكون في يوم الثامن من أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءً، وستكون هذه المباراة في ملعب برج العرب، وتم تحديد موعد المباراة الثانية في يوم الثاني عشر من شهر أكتوبر والتي ستتم في مدينة طرابلس داخل ليبيا.

مباراة المنتخب المصري استعداداً لهذا اللقاء

قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتحديد موعد مباراة منتخب مصر الودية، حيث يقوم المنتخب بهذه المباراة استعداداً لمباراته مع المنتخب الليبي في تصفيات كأس العالم مع المنتخب الليبي.

يستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب ليبيا في استاد برج العرب في يوم 30\9 في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتم تحديد أ تقوم هذه المباراة مع اللاعبين المحليين فقط من الفريقين دون الحاجة إلى وجود اللاعبين المحترفين.

تاريخ مواجهات مصر وليبيا

هذه المباراة لا تعتبر أولى المباريات التي يتواجه فيها المنتخب المصري والمنتخب الليبي، حيث أن هناك تاريخ مباريات كبير بين الفريقين حيث وصل عدد هذه المباريات إلى 20 مباراة استطاع المنتخب المصري أن يفوز في 13 مباراة منهم بينما تمكن المنتخب الليبي من الفوز في 5 مباريات فقط، ويوجد 3 مباريات تعادل فيها الفريقين.

لذلك تعتبر مباراة مصر وليبيا من أكثر المباريات الممتعة والمليئة بالتشويق والتي ينتظرها الكثير من الأشخاص، كما أن هذه المباراة بالتحديد تشكل فارق كبير لأنها من الممكن أن تعيد ترتيب قائمة الفرق في تصفيات كأس العالم وبالتالي من الممكن أن تتصدر مصر هذه القائمة مرة أخرى، حيث كانت أكبر نتيجة حصلت عليها مصر وليبيا بعد أن فاز المنتخب المصري بنتيجة 2-10 على المنتخب الليبي.