موعد مباراة إيطاليا وأسبانيا والقنوات الناقلة في دوري الأمم الأوروبية

يستضيف استاد السان سيرو مباراة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إيطاليا وأسبانيا، وتقام المباراة اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، حيث يسعى منتخب إيطاليا بطل أوروبا إلى الاستمرار في تقديم الأداء الرائع الذي ظهر به في السنوات الماضية تحت قيادة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، حيث استطاع الفوز ببطولة اليورو 2020 على حساب منتخب إنجلترا بعد الفوز بضربات الترجيح بنتيجة (3-2)، بينما يسعى المنتخب الأسباني إلى الانتصار في المباراة، والتأهل للنهائي، وأخذ ثأر الهزيمة في نصف نهائي اليورو، حيث ودع البطولة على يد منتخب إيطاليا بعد الخسارة بضربات الترجيح، وذلك بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي، ونعرض موعد مباراة إيطاليا وأسبانيا والقنوات الناقلة اليوم.

يسعى منتخب إيطاليا إلى تكرار الانتصار على الماتادور الأسباني، ومواصلة الهيمنة على أوروبا، والتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية، والفوز بها للمرة الأولى في تاريخه، حيث تعتبر هذه النسخة الثانية للبطولة، وقد حقق المنتخب البرتغالي لقب النسخة الاولى على حساب منتخب هولندا، وقد استطاع المنتخب الإيطالي التأهل لنصف النهائي بعد تحقيق المركز الأول في مجموعته برصيد 12 نقطة ، وقد ضمت المجموعة كلا من هولندا، وبولندا، والبوسنة والهرسك، وقد خاض 6 مباريات، واستطاع تحقيق الانتصار في ثلاثة مناسبات، والتعادل في مثلهم.

يسعى منتخب أسبانيا إلى الانتصار في المباراة، والتأهل للنهائي، والفوز بالبطولة، ومواصلة تقديم الأداء الرائع تحت قيادة المدرب الأسباني لويس إنريكي، وقد تأهل المنتخب لنصف النهائي بعد تحقيق المركز الأول في مجموعته، وقد ضمت المجموعة كلا من ألمانيا، وأوكرانيا، وسويسرا، وقد حقق 11 نقطة، وذلك بعد الانتصار في 3 مباريات على حساب كلا من منتخب ألمانيا إيابا، وأوكرانيا، وسويسرا ذهابا، والتعادل في مبارتين أمام ألمانيا ذهابا، وسويسرا إيابا، بينما تعرض للهزيمة في مباراة وحيدة على يد منتخب أوكرانيا في مباراة الإياب.

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القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وأسبانيا