كواليس خاصة| مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم المواعيد والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة مصر وليبيا ، من جديد تستأنف مباريات المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الأفريقية، وهي مرحلة المجموعات وقبل المرحلة النهائية من تصفيات المونديال ، ولحساب مرحلة الذهاب من الجولة الثالثة في المجموعة السادسة، يستضيف مساء يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 ملعب ستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية، موقعة مصر وليبيا المرتقبة، في صراع مباشر على صدارة المجموعة.

يُشار إلى أن نظام التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر بعد نحو عام، ينص على تأهل رؤوس المجموعات الـ10 إلى المرحلة النهائية بنظام الذهاب والإياب، لتتأهل 5 منتخبات منها إلى العرس العالمي الكبير.

في السطور المقبلة سنتعرف على موعد مباراة مصر وليبيا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف الفريقين في المجموعة حتى الجولة الثانية وآخر الأخبار، وكذلك تاريخ مواجهات مصر وليبيا .

مباراة مصر وليبيا

مواجهة عربية خالصة إذن هي الثالثة في التصفيات الحالية المؤهلة إلى النسخة الـ22 من كأس العالم ، بعد مباراة الجزائر وجيبوتي والتي انتهت بفوز محاربي الصحراء (8-0) ومباراة المغرب والسودان وأسفرت عن فوز أسود الأطلسي بثنائية نظيفة.

ويسعى منتخب مصر لكرة القدم إلى المضي قدمًا نحو مشاركة رابعة في المونديال بعد نسخ 1934 و1990 و2018 ، والثانية على التوالي، رغم التراجع في المستوى والترتيب داخل المجموعة، لصالح أحفاد المختار.

وانطلق قطار الفراعنة في النسخة الحالية من التصفيات المونديالية أمام أنجولا، حيث حقق الفريق الفوز بهدف نظيف (1-0)، ليتعادل إيجابيًا خارج الديار في المواجهة الأخرى مع الجابون بهدف لمثله (1-1).

ويحتل منتخب الساجدين حاليًا وصافة المجموعة، برصيد 4 نقاط وصافي (1) هدف، بفارق نقطتين عن المنتخب الليبي المتصدر.

ومن آخر أخبار منتخب مصر حيث اكتملت صفوف الفريق بانضمام الثلاثي المحترف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد النني نجم أرسنال الإنجليزي وعمر مرموش مهاجم شتوتجارت الألماني.

وعقد المدير الفني البرتغالي للمنتخب المصري كارلوس كيروش المؤتمر الصحفي المعتاد الذي يسبق المباراة، وهو الأول بالنسبة لمدرب ريال مدريد السابق.

وخلال المؤتمر أكد كيروش على أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة للفراعنة، خاصة مع تفوق المنتخب الليبي، لكنه شدد على الاستعداد الجيد للقاء بعد دراسة نقاط قوة وضعف المنافس.

ومنذ أول أمس الأحد، يواصل المنتخب المصري تدريباته استعدادًا للمواجهة الهامة، والتي شهدت أيضًا انضمام مدافع نادي اتحاد جدة السعودي ولاعب الأهلي السابق أحمد حجازي.

في المقابل، يسجل منتخب ليبيا لكرة القدم مشاركته رقم 11 في تصفيات كأس العالم ، والتي لم يذق طعم المشاركة بها في تاريخه.

وبات المنتخب الليبي المُلقب بـ فرسان المتوسط يمتلك فرصة مواتية نسبيًا للتأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2022 ، بفضل تصدره للمجموعة برصيد 6 نقاط وصافي (2) هدف.

ونجح الليبون في حصد النقاط الثلاث في مواجهتي الجابون (2-1) وأنجولا (1-0) بالجولتين الماضيتين من عمر التصفيات، وهو يسعى لحسم الصدارة في الجولتين المقبلتين، من أجل تأمين التأهل إلى المرحلة النهائية.

وإليكم ترتيب المجموعة السادسة من المرحلة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 حتى الجولة الثانية:

تاريخ المواجهات بين مصر وليبيا

11 مواجهة رسمية جمعت منتخبا مصر وليبيا ، كان لمنتخب الساجدين النصيب الأكبر من الانتصارات بواقع 8 مرات للفوز، فيما حقق أحفاد المختار انتصارين فقط، وشهدت المواجهات تعادلًا سلبيًا وحيدًا بين الشقيقين العربيين.

وتنوعت المواجهات المصرية الليبية بين دورة الألعاب العربية وتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكذلك تصفيات كأس العالم علاوة على بطولة الأمم الأفريقية ومباريات ودية أخرى.

أما عن السجل التهديفي، فقد أحرز المنتخب المصري 35 هدفًا فيما استقبلت شباكه 9 أهداف ليبية.

وامتدادًا للتفوق التاريخي، فقد كان أكبر فوز تحقق في تاريخ لقاءات مصر وليبيا كان من نصيب الفراعنة وذلك بنتيجة (10-2) خلال مرحلة المجموعات من دورة الألعاب العربية الأولى في 1953.

وإليكم مجمل نتائج مواجهات مصر وليبيا التاريخية في الصورة أدناه:

تجدر الإشارة إلى أن بعض وسائل الإعلام المصرية، تتحدث عن 21 مواجهة رسمية جمعت مصر وليبيا، أحرزت مصر خلالها 21 فوزًا مقابل 5 انتصارات للمنتخب الليبي و3 تعادلات.

موعد مباراة مصر وليبيا والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء الجمعة المقبلة، في تمام العاشرة ( 10 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9 م ) بتوقيت القاهرة وليبيا، السابعة ( 7 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة مصر وليبيا في أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) للحكم الدولي البوروندي باسيفيك مانا القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم شبكة قنوات أون سبورت بنقل أحداث المواجهة المرتقبة عبر فضائية ON Time Sports 1 .

وحول معلق مباراة مصر وليبيا فقد كشفت وسائل الإعلام المصرية عن إسناد الشبكة الرياضية المصرية للمعلق الرياضي بلال علام مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا في السطور السابقة على موعد مباراة مصر وليبيا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف المنتخبين في المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 ، وكذلك تاريخ المواجهات بين مصر وليبيا .