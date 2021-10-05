مبابي: سأرحل إلى ريال مدريد فقط

مبابي: سأرحل إلى ريال مدريد فقطكشف النجم الفرنسي، كيليان مبابي، أنه سيرحل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، فقط للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، مشيرا إلى أنه لم تجرِ أي مناقشات حول إبرام عقد جديد منذ شهرين.

وكان مبابي قد انضم إلى سان جيرمان في عام 2017 قادما من موناكو، ولم يعد مستقرا بالفريق الفرنسي مع تبقي أقل من عام واحد على نهاية عقده، وقد حاول ريال مدريد ضمه خلال سوق الانتقالات الماضية.

وتردد أن ريال مدريد قدم ثلاثة عروض للحصول على خدمات الفرنسي الدولي مبابي، لكنها قوبلت بالرفض.

ومع انضمام النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى صفوف سان جيرمان، بدا ماوريتسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق وكذلك مجلس إدارة النادي واثقين بشأن بقاء مبابي في العام الأخير من عقده.

وكانت قناة "آر.إم.سي" قد نشرت يوم الاثنين جزءا من مقابلة مع اللاعب، ستبث بالكامل اليوم الثلاثاء، أكد فيها مبابي أنه كشف لسان جيرمان عن رغبته في الرحيل في يوليو الماضي.

وفي حديثه بشأن مستقبله، قال مبابي "22 عاما" في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، إنه يعتقد أن مشواره مع باريس سان جيرمان يقترب من النهاية الطبيعية، لكنه كشف أنه لن يترك الفريق إلا للانضمام إلى ريال مدريد.

وقال مبابي: طموحي كان واضحا هذا الصيف، أردت الرحيل مع توفير أفضل ظروف للنادي لضم بديل لي.

وأضاف: في الوقت الحالي، مستقبلي ليس على رأس الأولويات. فقد أهدرت بالفعل الكثير من الطاقة هذا الصيف، الأمر يستنزف الطاقة.

وتابع: أعتقد أن مغامرتي مع سان جيرمان قد انتهت. وأرغب في استكشاف شيء آخر... قدمت محاولاتي مع باريس سان جيرمان، وأعتقد أنني قمت بذلك بشكل جيد. والرحيل هو الخطوة المنطقية المقبلة.

وتابع: أنا مرتبط بنادي باريس، ولو كنت قد غادرت الفريق هذا الصيف، لكان ذلك فقط من أجل ريال مدريد.

وكالات