“الأسود vs الثعالب” موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو // في تصفيات كأس العالم والقناة المفتوحة الناقلة

تنتظر جماهير أسود الأطلسي موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو في الجولة الثالثة، من تصفيات كأس العالم قطر 2022، من أجل العودة لصدارة المجموعة التاسعة، من المتربع على القمة فبل اللقاء منتخب غينيا بيساو، مباراة اليوم لا تقبل القسمة على أثنين، المنتخب الوطني المغربي يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 3 نقاط جمعهم من مباراة واحدة حقق الفوز بها، بينما فريق غينيا بيساو يتصدر الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل، المباراة المصيرية تقام على ملعب المجمع الرياضي مولاي عبد الله، وتنقل على قناة المغربية الرياضية التردد الأرضي، وقناة فيفا على يوتيوب، وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الدار البيضاء، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة المغرب وغينيا بيساو

السابعة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش.

الثامنة مساءً بتوقيت : المغرب، الجزائر، تونس.

التاسعة مساءً بتوقيت : مصر، السودان، ليبيا.

العاشرة مساءً بتوقيت : مكة المكرمة، سوريا، اليمن، فلسطين، العراق.

التشكيل المتوقع للمغرب في المباراة

حراسة المرمى ” ياسين بونو”.

خط الدفاع ” سفيان الكرواني، نايف أكرد، أشرف حكيمي، غانم سايس.

خط الوسط ” سفيان مرابط، سليم إملاح، فيصل فجر”.

خط الهجوم ” إلياس الشاعر، منير المحمدي، ريان ميامي”.

القنوات الناقلة مباراة المغرب ضد غينيا بيساو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل جميع مباريات كأس العالم عبر قناة فيفا على اليوتيوب، بالإضافة إلي قناة الدولة المستضيفة المباراة على ترددها الأرضي، لذا فالمباراة منقولة على قناة المغربية الرياضية الأرضية.

ترتيب جدول المجموعة التاسعة قبل الجولة الثالثة