محمد صلاح يتفوق على كين وفاردي

محمد صلاح يتفوق على كين وفارديما زال محمد صلاح يتفوق على كل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» منذ وطأت أقدام قائد منتخب مصر الأراضي الإنجليزية، منضما إلى فريق ليفربول في صيف 2017.في إحصائية رقمية جديدة، يعد محمد صلاح أفضل لاعب تسجيلا للأهداف منذ ارتدائه قميص الريدز، متفوقا على الإنجليزيين هاري كين مهاجم توتنهام، وجيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي.

وشارك محمد صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول، في 152 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، محرزا 101 هدفا، ويليه هاري كين بتسجيله 88 هدفا خلال الفترة ذاتها، ثم جيمي فاردي الذي أحرز 82 هدفا.

وقاد صلاح فريق ليفربول لتحقيق 103 انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر في 18 مواجهة فقط، مسجلا 101 هدف.

وأثبت محمد صلاح أنه ليس لاعب الموسم الواحد، وكان رده قاسيا داخل الملعب، حيث أثبت تفوقه على مدار أربعة مواسم مع الريدز، ومازال يواصل تألقه في الموسم الخامس على التوالي، حيث ينافس على لقب هداف الدوري بالموسم الحالي، حيث أحرز 6 أهداف متساويا مع جيمي فاردي، بعد نهاية الجولة السابعة في البريميرليج.

وحقق محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة مع ليفربول موسم 2019-2020، وحصل على لقب أفضل لاعب موسم 2017-2018، ونال الحذاء الذهبي بعد حسم لقب هداف الدوري موسمي 2017-2018، 2018-2019.

ويأتي هاري كين، في المركز الثاني في عدد الأهداف التي سجلها منذ انضمام محمد صلاح إلى ليفربول في موسم 2017-2018، حيث أحرز مهاجم توتنهام 88 هدفا خلال تلك الفترة حيث لعب 135 مباراة.

وحقق كين مع توتنهام 73 انتصارا، في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تلك الفترة، وخسر 37 لقاء مع السبيرز.

ويعد جيمي فاردي ثالث أفضل الهدافين منذ ارتداء محمد صلاح قميص ليفربول في صيف 2017، حيث شارك في 147 مباراة محرزا 82 هدفا.

وقاد فاردي فريقه ليستر سيتي إلى تحقيق الفوز في 62 مواجهة، وتلقى مع فريق الثعالب 53 خسارة خلال تلك الفترة.

(الوطن الرياضي)

