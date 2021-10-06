انت الان تتابع تفاصيل خبر مباراة الزمالك وبرشلونة.. كأس العالم للأندية لكرة اليد والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أنتم على موعد مع مباراة الزمالك وبرشلونة الأسبانى، ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، أو فى مسماها الجديد بطولة سوبر جلوب .
وتقام بطولة سوبر جلوب فى المملكة العربية السعودية بداية من 5 أكتوبر وحتى 9 أكتوبر الجارى، فى مدينة جدة السعودية، وتأهل نادى الزمالك للبطولة ممثلا لقارة أفريقيا وذلك بعد الفوز على نظيره النادى الأهلى المصرى، فى بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد، بنتيجة 28 – 27، أحرزه لاعب الزمالك يحيى الدرع من تسديدة صاروخية فى الثانوى الأخيره من المباراة .
موعد مباراة الزمالك وبرشلونة بكأس العالم للأندية لكرة اليد
نعرض عليكم موعد مباراة الزمالك وبرشلونة ببطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، حيث تقام المباراة اليوم الأربعاء فى تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت القاهرة .
وتذاع مباراة الزمالك وبرشلونة عبر قناة أون تايم سبورتس، على أن يواجه الفائز من الفريقين، الفائز من فريق النور السعودى، وفريق وبينهيروس البرازيلي، والتى تقام يوم 7 أكتوبر الجارى .
على الجانب الأخر يذهب الفريق الخاسر لمجموعة من المجموعتين، كل مجموعة منهم تحتوى على 3 فرق، وذلك لتحديد المراكز بداية من المركز الخامس وحتى المركز العاشر .
تاريخ نادى برشلونة مع البطولة
قبل مباراة الزمالك وبرشلونة، نعرض عليكم تاريخ مشاركات الفريق الاسبانى ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، حيث شارك فى البطولة 7 مرات، وتعتبر تلك المشاركة الرابعة على التوالى للفريق، والحاصل على لقب البطولة فى أخر 3 نسخ من البطولة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباراة الزمالك وبرشلونة.. كأس العالم للأندية لكرة اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.