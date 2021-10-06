انت الان تتابع تفاصيل خبر مباراة الزمالك وبرشلونة.. كأس العالم للأندية لكرة اليد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أنتم على موعد مع مباراة الزمالك وبرشلونة الأسبانى، ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، أو فى مسماها الجديد بطولة سوبر جلوب .

وتقام بطولة سوبر جلوب فى المملكة العربية السعودية بداية من 5 أكتوبر وحتى 9 أكتوبر الجارى، فى مدينة جدة السعودية، وتأهل نادى الزمالك للبطولة ممثلا لقارة أفريقيا وذلك بعد الفوز على نظيره النادى الأهلى المصرى، فى بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد، بنتيجة 28 – 27، أحرزه لاعب الزمالك يحيى الدرع من تسديدة صاروخية فى الثانوى الأخيره من المباراة .

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة بكأس العالم للأندية لكرة اليد

نعرض عليكم موعد مباراة الزمالك وبرشلونة ببطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، حيث تقام المباراة اليوم الأربعاء فى تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت القاهرة .

وتذاع مباراة الزمالك وبرشلونة عبر قناة أون تايم سبورتس، على أن يواجه الفائز من الفريقين، الفائز من فريق النور السعودى، وفريق وبينهيروس البرازيلي، والتى تقام يوم 7 أكتوبر الجارى .

على الجانب الأخر يذهب الفريق الخاسر لمجموعة من المجموعتين، كل مجموعة منهم تحتوى على 3 فرق، وذلك لتحديد المراكز بداية من المركز الخامس وحتى المركز العاشر .

تاريخ نادى برشلونة مع البطولة

قبل مباراة الزمالك وبرشلونة، نعرض عليكم تاريخ مشاركات الفريق الاسبانى ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، حيث شارك فى البطولة 7 مرات، وتعتبر تلك المشاركة الرابعة على التوالى للفريق، والحاصل على لقب البطولة فى أخر 3 نسخ من البطولة .