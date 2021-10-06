نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم مباراة السودان وغينيا القادمة 06\10\2021 والقنوات الناقلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر أنصار صقور الجديان موعد مباراة السودان وغينيا القادمة، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر، حيث يستضيف الملعب الكبير لمراكش أحداث اللقاء المنتظر، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة التاسعة، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، يدخل منتخب صقور الجديان ولا بديل أمامه سوى الفوز والحصول على الثلاث نقاط، حتى يبقي على آماله في المنافسة على حجز بطاقة التأهل.

يدخل منتخب السودان المباراة القادمة ضد غينيا بلا أي رصيد من النقاط، فقد خاض منتخب صقور الجديان مواجهتين ضد المغرب وغينيا وخسر في المبارتين، لذلك إذا أراد المنتخب السوداني الاستمرار في المنافسة عليه الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، ويحتل المنتخب السوداني المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.

بينما يدخل منتخب غينيا اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، من تعادل أمام منتخب غينيا بيساو، لذلك الوضع صعب ومتأزم لكلا المنتخبين، فكلاهما لا بديل أمامهما سوى الفوز والحصول على الثلاث نقاط، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة هجومية وقوية وسريعة من قبل المنتخبين، لحرص كل منتخب على الفوز وتحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط، حتى يبقي على آماله في الصعود.

موعد مباراة السودان وغينيا

يحتضن استاد الملعب الكبير لمراكش أحداث مباراة السودان القادمة ضد غينيا، وذلك يوم الأربعاء السادس من أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السودان ومصر وليبيا، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب المجموعة

المركز الأول:- غينيا بيساو برصيد 4 نقاط. الثاني:- المغرب برصيد ثلاث نقاط. الثالث:- غينيا برصيد نقطة وحيدة. الرابع:- السودان بلا أي رصيد من النقاط.

السودان وتصفيات كأس العالم

كانت البداية في عام 1958 وصادف منتخب السودان سوء حظ كبير، حيث كانت القوانين في ذلك الوقت تنص على تمثيل فريق واحد فقط ممثلاً عن قارتي أفريقيا وأسيا، وتأهل المنتخب السوداني عن قارة أفريقيا بعد فوزه ببطولة أفريقيا، لكن لسوء الحظ كان الطرف الأخر هو منتخب الكيان الصهيوني ممثلاً عن أسيا لينسحب منتخب السودان من التصفيات.

وفي عام 1970 وصل منتخب السودان إلى المراحل النهائية لكنه خرج وصعدت المغرب بعد دورة ثلاثية.

وفي عام 1990 وقد خرج أمام منتخب الكاميرون القوي بعد الخسارة بهدفين في الكاميرون وفاز أيضاً في الإياب بهدف دون رد.

وفي 2002 قدم منتخب السودان مستويات رائعة وكان قاب قوسين أو أدنى من الصعود إلا أنه سقط في الجولات الأخيرة وودع التصفيات.

القنوات الناقلة للمباراة

لم يتم الإعلان حتى الآن عن القنوات الناقلة للمباراة، وعند ورود أي جديد بشأن القنوات الناقلة سنوافيكم به في الحال، لكن هناك بعض القنوات الأقرب لنقل المباراة، وهذه القنوات هي كالتالي:

قناة السودان.

وأيضاً قناة النيل الأزرق.

قناة الاتحاد الدولي الفيفا على اليوتيوب.

بطاقة مباراة السودان وغينيا