رابط حجز تذاكر مباراة السعودية واليابان عن طريق منصة مكاني 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - يمكنك الآن بكل سهولة مشاهدة المباراة عن طريق رابط حجز تذاكر مباراة السعودية واليابان، حيث ينتظر عشاق كرة القدم العربية والعالمية هذه المباراة ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وسيتم إقامة المباراة على أرض السعودية، وفي هذه المقالة نقدم لكم رابط حجز تذاكر مباراة السعودية واليابان.

وتعتبر منصة مكاني أحدث النظم التي ابتكرتها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة لتسهيل حجز المباريات على جميع المواطنين، حيث استعدت الدولة جيدًا لاستقبال الجماهير والفرق العالمية، حيث يلتقي فرق السعودية واليابان في يوم الخميس في 7 أكتوبر في الساعة الثامنة مساءً.

ما هي شروط حضور مباراة السعودية ضد اليابان؟

هناك مجموعة من الشروط التي أقرتها الحكومة السعودية لحضور مباراة السعودية واليابان وهي:

1- أن تكون حالتك محصن وتكون مكمل جميع الجرعات على تطبيق محصن.

2- ارتداء الكمامة في جميع أوقات الملعب.

3- لا يسمح بالأطفال أقل من 12 سنة.

4- الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي.

5- يمكن لفريق مرسول أن يطلب مغادرة أي شخص لا يتبع إجراءات السلامة دون تعويض.

6- لن تجلس في الكرسي الذي اخترته ولكن ستجلس في نفس الصف نظرًا لتفشي فيروس كورونا.

رابط حجز تذاكر مباراة السعودية واليابان

1- يقوم المستخدم بالدخول إلى منصة مكاني من هنا.

2- يقوم باختيار أيقونة شراء التذاكر.

3- يكتب بياناته بطريقة صحيحة.

4- يختار المكان الذي يريده.

5- يتم تحديد آلية الدفع.