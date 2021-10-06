نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سوبر جلوب” موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لكرة اليد الدور ربع النهائي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق كرة اليد على موعد مع الإثارة والمتعة موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في بطولة سوبر جلوب، كأس العالم للأندية في كرة اليد التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في الفترة من 5 أكتوبر حتى يوم 10 من نفس الشهر، المباراة اليوم تجمع بطل أفريقيا نادي الزمالك المصري، وبطل أوروبا برشلونة الإسباني، يسعى الفارس الأبيض للفوز على عملاق أوروبا فريق برشلونة، والوصول إلي الدور نصف النهائي لملاقاة الفائز من الدحيل القطري وفريق البورج الدنمركي، المباراة تنطلق في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة على صالة الأمير عبد الله في مدينة جدة، وفيما يلي الموعد والفرق المشاركة في البطولة.

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة اليوم

الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش. السادسة مساءً بتوقيت : تونس المغرب، الجزائر. السابعة مساءً بتوقيت : مصر، ليبيا، السودان. الثامنة مساءً بتوقيت : مكة المكرمة، قطر، البحرين، سوريا، العراق.

مشاركات الزمالك في بطولة العالم لكرة اليد

كان الزمالك قد شارك في بطولة العالم لكرة اليد للفرق خمس مرات قبل هذه المشاركة، وحصل الفارس الأبيض على الميدالية البرونزية في عام 2010 وهي المشاركة الأبرز للفريق الأبيض في تاريخه، والمشاركة هذا العام تأتي للمرة الثانية على التوالي بعد مشاركته في النسخة الماضية 2020، وتأهل الزمالك بعد أن فاز في مباراة السوبر الأفريقي على الغريم التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 27/28، ليصل لكأس العالم ممثلاً عن القارة السمراء.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الزمالك وبرشلونة اليوم

حصلت قناة أون تايم سبورت على حق نقل جميع مباريات البطولة على الهواء مباشراً، وسوف تنقل لقاء الزمالك وبرشلونة اليوم في تمام السابعة مساءً، وتبدأ القناة البث المباشر الخاص بالمباراة في الساعة السادسة والنصف من خلال الاستوديو التحليلي للمباراة، الذي يقوده الإعلامي خالد خيري، ويستضيف نجوم الزمالك حسام غريب، أحمد العطار.

الفرق المشاركة في بطولة سوبر جلوب 2021

تضم البطولة 10 فرق تمثل أبطال القارات إضافة إلي فريقين من المملكة العربية السعودية مستضيف البطولة، الفرق المشاركة هي،” برشلونة الإسباني، الزمالك المصري، الدحيل القطري، النور السعودي، الوحدة السعودي، ماجديبورج الألماني، بتيهيروس البرازيلي، سان فرانسيسكو الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي”.