نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وبرشلونة والقنوات الناقلة للمباراة كأس العالم لأندية 2021 Zamalek VS Barcalona في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موعد مباراة الزمالك القادمة لكرة اليد، حيث إنه من المقرر أن يواجه نادي الزمالك المصري نادي برشلونة الأسباني في ربع نهائي بطولة سوبر جلوب 2021 أو كأس العالم للأندية لكرة اليد، وينتظر الآلاف من متابعي كرة اليد وعشاق نادي الزمالك المباراة، حيث يعتبر نادي الزمالك المصري من أحد أقوى الأندية في لعبة كرة اليد على مستوى مصر وأفريقيا، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة كرة اليد 2021

أما بالنسبة لموعد المباراة، فالمباراة لم يتم تحديد موعد محدد لها حتى اللحظة، ولكن المباراة ستقام في الفترة بين يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، وهذا حتى يوم السبت 9 أكتوبر 2021.

وستقام المباراة في المواعيد التالية:

مصر: الساعة السابعة مساء 7:00 بتوقيت القاهرة.

السعودية: الساعة الثامنة مساء 8:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الإمارات: الساعة التاسعة مساء 9:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستقام المباراة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في السعودية، وستقام أيضا باقي مبارايات البطولة على اراضي المملكة حيث تستضيف بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة والزمالك

وسيتم نقل مباراة برشلونة والزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب 2021، وهذا بشكل مجاني حيث سيتم نقلها على قنوات أون تايم سبورت، وسنتابع معكم ترددات القنوات كالآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت HD 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي أو H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 6/5.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي أو H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 6/5.

ويمكن ايضا متابعة المباراة من خلال قنوات أون تايم سبورت على الأرضي وهذا بشكل مجاني تماما، وبجودة مشاهدة جيدة.

تشكيل نادي الزمالك أمام برشلونة

ويتوقع أن يدخل نادي الزمالك لكرة اليد المباراة القادمة بالتشكيل التالي:

هنداوي.

محمود خليل فلفل.

هشام السبكي.

عمر الوكيل بكار.

مصطفى بشير.

مازن رضا.

أحمد مؤمن.

يحيى الدرع.

علي هشام.

حسن قداح.

محمد علاء لوكا.

محمد بسيوني.

سيف الدرع.

أكرم يسري.

حازم ممدوح.

أحمد الأحمر.

أحمد حسام.

محمد رمضان.

وسام نوار.

خالد وليد.

ويعتبر كأس العالم الأندية لكرة اليد 2021 هو خامس مشاركة لنادي الزمالك لكرة اليد بتلك البطولة، وحصل نادي الزمالك على الميدالية البرونزية في 2010.