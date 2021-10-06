نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لكرة اليد وتردد القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لكرة اليد، يبحث العديد من عشاق كرة اليد عن الميعاد المقرر لعقد تلك المباراة القوية التي تلتقي فيها فريق النادي الزمالك ضد نادي برشلونة ضمن منافسات دور الثمانين، ويعتبر البعض مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد المفضلة لدية والاكثر متعة عند مشاهدتها، حيث يعتبر لكرة اليد قاعدة جماهرية عريضة كما لكرة القدم تمام، ونتيجة الكثافة الملحوظة للبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الافتتاح في بطولة كأس العالم للأندية للفريقين، سوف نعرض لكم اسماء القنوات وترددها بشكل تفصيلي وبيانات حول المباراة المرتقبة اليوم، والتي سوف تستقبلها المملكة العربية السعودية خلال دقائق معدودة من الآن.

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لكرة اليد

ننقل لكم موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لكرة، والتي من المقرر أن تنقل اليوم الأربعاء في مدينة جدة السعودية، والتي يسعي الزمالك فيها لاقتناص الفوز وعمل مباراة تاريخية الليلة، وتعتبر تلك المرة ليست الاولي لتاريخ نادي الزمالك فقد حصل علي البطولة ضد برشلونة خمس مرات متتالية آخرها كان عام 2019، ويتصدر المباراة الليلة نجوم نادي الزمالك بقيادة أحمد الأحمر وكريم هنداوي ويحي الدرع، والذين استطاعوا أن يحققوا نجاحات تاريخية للنادي.

توقيت مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد

تنقل المباراة المرتقبة الليلة الاربعاء 6 اكتوبر بين نادي الزمالك وبرشلونة في المواقيت التالية

السابعة بتوقيت القاهرة.

الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة الليلة

من المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس ON TIME SPORTS المصرية في المواقيت التب عرضناها لكم بتوقيت الدول المختلفة، مع مراعاة فروق التوقيت، وتعتبر تلك المشاركة للزمالك هي الخامسة، حيث قام باقتناص الميدالية البرونزية في 2021.

تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS

واليكم تردد القنوات الناقلة بدون تشويش او تقطيع أثناء عرض المباراة، علما بأن القناة مجانية ولا تحتاج مصروفات اشتراك، كما انها تنقل علي التليفزيون الارضي ولها بث علي الأقمار الصناعية نيل سات والعرب سات.