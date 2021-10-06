نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة والزمالك في كأس العالم لكرة اليد 2021 والقنوات الناقلة للمبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة برشلونة والزمالك في كأس العالم لكرة اليد، والقنوات الناقلة لهذه المبارة علي الأقمار الصناعية المختلفة يعد ذلك من أكثر ما يبحث عنه عشاق النادي الأبيض وكرة اليد وذلك لأن يحصلون علي موعد المبارة، حيث إن نادي الزمالك المصري سيواجه نادي برشلونة الاسباني في الدور ربع النهائي من هذه البطولة.

مباراة برشلونة والزمالك في كأس العالم لكرة اليد

يواجة النادي الأبيض المصري نادي برشلونة الاسباني في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية في مساء اليوم الأربعاء حيث ستقام المبارة اليوم في مدينة جدة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعي نادي الزمالك المصري في الفوز في تلك المبارة وتحقيق الانتصار علي النادي الاسباني الذي حصل علي تلك البطولة خمس مرات في تاريخه أخرها في عام 2019، والوصول إلي المبارة النهائية.

ويلعب في صفوف النادي الاسباني برشلونة اللاعب المصري المحترف علي زين حيث تعتبر هذه المباراة الأولي له أمام فريق من ابناء بلاده.

قائمة لاعبي نادي الزمالك أمام برشلونة

وتضم قائمة نادي الزمالك المصري اللاعبين كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

والجدير بالذكر بإن نادي الزمالك شارك في البطولة خمس مرات من قبل وحصل في عام 2010 علي المركز الثالث.

القنوات الناقلة لمبارة الزمالك وبرشلونة

أعلنت مجموعة قنوات تايم سبورت عن إذاعة المباراة الخاصة بنادي الزمالك ونادي برشلونة في ربع نهائي كأس العالم للأندية حيث إن تلك المباراة سيتم أذاعتها مجاناً، ويمكن استقبال اشارة قناة تايم سبورت علي القمر الصناعي النايل سات، وأيضاً صرحت القناة الفضائية الخاصة بنادي الزمالك عن نقل المبارة علي شاشتها.

تردد قناة أون تايم سبورت

التردد : 11861.

الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز : 27500.

تصحيح الخطأء أفقي.

تردد قناة نادي الزمالك

يمكن استقبال قناة نادي الزمالك علي القمر الصناعي النايل سات عبر التردد التالي