نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد برشلونة والقنوات الناقلة للمباراة في كأس العالم للأندية لكرة اليد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير الزمالك وجميع متابعي وعشاق كرة اليد المباراة والمواجهة المنتظرة بين فريق القلعه البيضاء “نادي الزمالك” ونظيره “برشلونة الإسباني” التي سوف تقام اليوم الأربعاء، وذلك في دور ربع النهائي في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” لكرة اليد المقام بالمملكة العربية السعودية، لذا سوف نوضح لكم موعد مباراة الزمالك ضد برشلونة والمزيد من التفاصيل.

موعد مباراة الزمالك ضد برشلونة

تقام المباراة في مدينة جدة السعودية على صالة “الملك عبدالله” الرياضية ، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة

يتم نقل و إذاعة المباراة على الهواء مباشرةً عن طريق قناتي “0n Time Sports” وقناة “الزمالك” وسوف نوضح لكم تاريخ مشاركات الزمالك في كأس العالم لكرة اليد.

والجدير بالذكر أن هذه هي المشاركة الخامسة لنادي الزمالك في كأس العالم لكرة اليد، وكان قد حصل على الميدالية البرونزية في عام 2010 وكانت هذه هي أفضل نتيجة للنادي، حيث يمتلك نادي الزمالك تاريخا مشرفا في هذه البطولة.

ويستعد نادي الزمالك اليوم لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا لكرة اليد نادي “برشلونة الإسباني” وستكون المواجهة الخامسة للنادي في تاريخه، حيث شارك في أعوام سابقة وهى 2010، 2011، 2012، 2019، وكانت المشاركة الأولى هي الأفضل له لحصوله على الميدالية البرونزية لعام 2010.

وخسر الزمالك عند مواجهة البنك القطري وذلك بنتيجة 23-27 في دور الأربعة “نصف النهائي”، قبل أن يفوز في مباراة تحديد المركزين على السد اللبناني بنتيجة 33-22.

وفي عام 2011 شارك الزمالك ولعب على الميدالية البرونزية بعد أن احتل وصافة مجموعته، ولكن خسر بنتيجة 23-28 أمام السد اللبناني.

وأيضاً عام 2012 تأهل الزمالك لدور نصف النهائي، قبل أن يخسر بنتيجة 26-32 أمام السد القطري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكانت المشاركة في عام 2019 حصل فيها الزمالك على المركز الخامس بعد خسارته بنتيجة 28-32 أمام نادي كييل الألماني، وذلك قبل أن يصبح في صدارة مجموعته التي كانت تضم نيويورك سيتي الأمريكي والدحيل القطري.

والجدير بالذكر أن نادي “الزمالك” شارك 5 مرات في بطولة كأس العالم لكرة اليد وهو الأكثر مشاركة بين الأندية التالية حيث كان متفوقا على مولودية الجزائر الذي شارك مرتين فقط، والأهلي المصري أيضا مرتين، والترجي التونسي 3 مرات.