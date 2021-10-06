نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ماتش الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لليد وتردد القنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد ماتش الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لليد. ففي عشق كرة اليد تترقب جماهير النادي الزمالك بكل تشوق المباراة المنتظرة بين فريق كوماندوز القلعة البيضاء أمام نظيره الفريق الأسباني برشلونة.

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة اليوم

ستقام في دور الثمانية لكرة اليد في كأس العالم للأندية سوبر جلوب المقام في المملكة العربية السعودية. وذلك بعد تأهل النادي الزمالك بعد فوزه علي نادي الأهلي بنتيجة 28-27 في مباراة السوبر الأفريقي المقامة في صالة حسن مصطفي وتأهل الزمالك لمباراة كأس العالم لكرة اليد مع الفريق الأسباني برشلونة. ستقام المباراة المنتظرة اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021 في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة في المملكة العربية السعودية داخل الصالة الرياضية الملك عبد الله.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

سوف يتم بث مباراة الزمالك وبرشلونة اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة علي الهواء مباشرة عبر شاشة أون تايم سبورتس on sport وشاشة قناة الزمالك.

تردد القنوات الناقلة بعد إعلان موعد ماتش الزمالك اليوم

تردد أون تايم سبورت ON Sports:

التردد: 10853

الاستقطاب أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

أو تردد : 12303 بكامل التفاصيل السابقة

تفاصيل المباراة

يقود الجهاز الفني لفريق النادي الزمالك الأسباني أوليفو روي أمال. ويتضمن الفريق الأبطال ذوي الخبرات خلال هذه المواجهة القومية. ومنهم كابتن أحمد الأحمر وكابتن كريم هنداوي الشهير بكاتونجا وكابتن يحيي الدرع. وتتضمن القائمة أيضا مشاركة محمود خليل فلفل وعمر الوكيل وهشام السبكي ومازن رضا ومصطفي بشير. وعلي هشام وأحمد مؤمن دودو حسن قداح ومحمد بسيوني ومحمد علاء لوكا. وأكرم يسري وسيف الدرع وأحمد حسام وحازم ممدوح وخالد وليد ووسام نوار ومحمد رمضان هتلر. أما عن الفريق الأسباني برشلونة فتتضمن صفوفه النجم علي زين نجم منتخب مصر المحترف في الدوري الأسباني وتعد هذه المباراة الأولي من نوعها التي يواجهه فيها اللاعب علي زين فرق بلده.

تأهل الزمالك بفوزه علي النادي الأهلي

فقد تأهلت القلعة البيضاء لكأس العالم للأندية في كرة اليد بعد فوزها علي نادي الأهلي بنتيجة 27 / 28 في مباراة السوبر الأفريقي التي قد أقامت في صالة حسن مصطفي. وكانت هذا الفوز للمرة الثالثة علي التوالي بعد فوز النادي الزمالك عام 2018 وعام 2019.