نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لأندية كرة اليد في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقيت مباراة الزمالك وبرشلونة ، والتي ينتظرها جمهور نادي الزمالك لمشاهدة فريقة اليوم في بطولة كاس العالم للأندية في كرة اليد2021، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية البطولة وتحديداً في مدينة جدة السعودية، وانطلقت البطولة أمس الثلاثاء الموافق الخامس من أكتوبر للعام الحالي وتستمر حتى يوم السبت الموافق التاسع من نفس الشهر، ويقام اليوم الأربعاء عدد من اللقاءات والتي يعد من أبرزها لقاء الزمالك وبرشلونة بعد تأهل نادي الزمالك عقب فوزه على النادي الأهلي المصري في مباراة السوبر الإفريقي، بينما يأتي تأهل نادي برشلونة الأسباني باعتباره بطل النسخة الماضية لبطولة العالم لكرة اليد للأندية، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم موعد مباراة الزمالك وبرشلونة والقنوات الناقلة له.

توقيت مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد

يلتقي اليوم ببطولة كأس العالم للأندية نادي الزمالك المصري مع فريق نادي برشلونة الإسباني في الدور الربع النهائي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وسوف تقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يتم إذاعة أحداث المبارة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة لكرة اليد

سوف يتم إذاعة مباراة نادي الزمالك المصري ونادي برشلونة لكرة اليد اليوم عبر قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات، والتي يتم بثها على تردد 10853 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطاء 5/6.

أبرز إنجازات فريق برشلونة الإسباني لكرة اليد

يعد فريق برشلونة الإسباني لكرة اليد أحد أهم واشهر أندية كرة اليد في أوروبا والعالم، ويضم لاعبين من مختلف الجنسيات، ومن أهم الإنجازات والألقاب التي حققها فريق برشلونة جاءت كالتالي:

توج الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا 10 مرات.

حقق الفريق لقب كأس العالم للأندية 5 مرات.

كما حقق لقب كأس السوبر الأوروبي 5 مرات.

وفاز بلقب الدوري الإسباني 28 مرة.

كاس ملك أسبانيا 25 مرة.

وفاز بلقب كأس أسبانيا 16 مرة.

كما حقق لقب كأس السوبر الإسباني 24 مرة.

ومن أشهر نجوم الفريق الإسباني اللاعب أليكس جوميز الحائز على لقب أفضل جناح ايمن ببطولة العالم لكرة اليد 2021، كما يضم بين صفوفه اللاعب الفرنسي ديكا ميم الفائز بجائزة أحسن ظهير أيمن بنفس البطولة، كما يلعب النجم المصري على زين بين صفوف الفريق.

ويلعب الفائز من مباراة الزمالك وبرشلونة مع فريق بينيروس البرازيلي الذي تأهل للدور قبل النهائي من البطولة بعد فوزه على فريق النور السعودي بنتيجة 34 مقابل 33.