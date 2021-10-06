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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثيرون حول العالم عن موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا، فهذه المباراة تعد من أقوى المباريات حول العالم، حيث يواجه منتخب إيطاليا نظيره منتخب إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

استطاع نادي إسبانيا إنهاء استعداداته للمباراة أمس على ملعب سان سيرو، وسيط حالة جيدة وأجواء خالية من التوتر، ومباراة نصف النهائي الأخرى ستكون مباراة فرنسا وبلجيكا يوم الخميس غدًا، وستكون في تورينو على ملعب إليانز.

ويأمل منتخب إسبانيا في الإطاحة بنظيره الإيطالي والثأر منه، بسبب إطاحة الفريق الإيطالي بنظيره الإسباني في يورو 2020، رغم كثرة الغيابات بالفريق الإيطالي قبل المواجهة.

وفي جانب متصل يسعى الفريق الإيطالي بقيادة روبرتو مانشيني إلى الإطاحة بنظيره الإسباني، لتحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية للموسم الحالي، وبالأخص أن الوصول إلى منصات التتويج ليس بالأمر السهل، وأكد مانشيني أن إسبانيا هو الفريق الذي يعاني منه كثيرًا خلال كأس الأمم الأوروبية 2020، على الرغم أن لديه لاعبين جيدين.

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

تقام مباراة إيطاليا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية في الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب جوزيبي مياتزا وسيتم اذاعة المباراة بشكل حصري عبر شاشات قنوات بي إن سبورت bein sport 1 HD premium، حيث حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق البث.