الزمالك يلتقى برشلونة في كرة اليد.. تعرف على مواعيد البث والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة الزمالك يلتقى برشلونة في كرة اليد، يلتقى مساء اليوم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره فريق برشلونة الأسباني في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” التي تقام هذه الأيام بالمملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 6 إلى 9 أكتوبر الجاري، ومن الجدير بالذكر أن هذه المشاركة للفريق الأول لنادى الزمالك هي المشاركة الخامسة له تحديدا في هذه البطولة، هذا وقد قام فريق الزمالك لكرة اليد وجهازه الفني بمغادرة البلاد إلى الأراضي السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية السوبر جلوب يوم الاثنين الماضي .

الزمالك يلتقى برشلونة الأسباني مساء اليوم

تحديدا سيكون اللقاء المرتقب في الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 6/10/2021 في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله بجدة، ومن الجدير بالذكر أن المباراة ستبث عبر قنوات أون تايم أسبورت ، وترددها الجديد الذي نشر علي الحساب الرسمي للقناة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هو :

تردد القناة: 11861.

معامل الاستقطاب: رأسي.

الترميز:27500.

كما معامل تصحيح الخطأ:6/5.

الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية السوبر جلوب هذا العام

أيضا يشارك في البطولة هذا العام العديد من الأندية الكبيرة جدا على مستوى لعبة كرة اليد وهم:

الزمالك المصري.

والنور السعودي.

و آلبورج الدنماركي.

والوحدة السعودي.

وبرشلونة الإسباني.

والدحيل القطري.

وسان فرانسيسكو الأمريكي.

وبينيروس البرازيلي.

ومجدبورج الألماني.

وجامعة سيدني الأسترالي.

رحلة الزمالك للوصول للمشاركة في كأس العالم للأندية

ومن الجدير بالذكر أن النادي الزمالك استطاع المشاركة في كأس العالم للأندية بعد الفوز على النادي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بنتيجة (28-27) على صالة حسن مصطفى، وهى المرة الخامسة الذي استطاع نادى الزمالك المشاركة في بطولة كاس العالم للأندية أما بالنسبة لمحبين ومشجعين كرة اليد في مصر والوطن العربي هذه المرة ستكون مختلفة لان سيقود الفريق الأسباني اللاعب المصري و نجم المنتخب الوطني على زين المحترف في صفوف نادى برشلونة الأسباني.

الزمالك يلتقى برشلونة بهذه التشكيلة

وفى الوقت نفسة سيكون تشكيل فريق نادى الزمالك هو هشام السبكي ومحمود خليل فلفل وعمر الوكيل ومصطفى بشير ومارن رضا وكريم هنداوي وأحمد مؤمن «دودو» ويحيي الدرع وعلى هشام ومحمد علاء «لوكا» ومحمد يسبوني «مودي» وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان ووسام نوار وخالد وليد وحسن قداح.