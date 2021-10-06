نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة On Time Sports 3 الناقلة لمباراة الزمالك أمام برشلونة الأسباني في كأس العالم لكرة اليد وتشكيل فريق الزمالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة On Time Sports 3 الذي يبث من خلاله مباراة الزمالك، ونادي برشلونة الأسباني اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية لكرة اليد ،و التي سوف تقام اليوم على ارض الصالة الرياضية بمدينة “الملك عبد الله” في جدة يبحث عنه عدد كبير من عشاق كرة اليد في مصر، والوطن العربي لمشاهدة تلك المباراة التي يستهل بها فريق الزمالك مشواره في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، عند مواجهته بطل دوري أبطال أوروبا.

نادي الزمالك يسعى إلى تحقيق الفوز بنتيجة تاريخية على فريق برشلونة الذي حصل على هذه البطولة خمس مرات من قبل في 5 مناسبات ،كان أخر بطولة عام وسوف نستعرض معكم متابعينا وعشاق كرة اليد عبر موقعنا ثقفني موعد مباراة الزمالك وبرشلونة وتشكيل فريق النادي والقنوات الناقلة للمباراة وترددها

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد

اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021 يواجه فريق نادي الزمالك المصر نظيره فريق نادي برشلونة، في مدينة جدة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “الدور الربع نهائي” وإليكم توقيت المباراة في

القاهرة تمام الساعة السابعة

الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة بالسعودية

الساعة التاسعة في الإمارات بتوقيت العاصمة أأبو ظبي

تشكيل فريق الزمالك أمام برشلونة الأسباني في كأس العالم للأندية لكرة اليد

تم اختيار فريق نادي الزمالك لكرة اليد بعناية من مجموعة من اللاعبين المشاركين في البطولة حيث يسعى الفريق بالحصول على نتائج تأهله للصعود والحصول على كأس العالم لأندية لكرة اليد وإليكم تشكيل الفريق :

أحمد الأحمر. كريم هنداوي. محمود خليل فلفل. هشام السبكي. عمر الوكيل بكار. مصطفى بشير. مازن رضا. أحمد مؤمن دودو. يحيي الدرع. علي هشام. حسن قداح. محمد علاء لوكا. محمد بسيوني مودي. سيف الدرع. أكرم يسري. حازم ممدوح. أحمد حسام. محمد رمضان هتلر. وسام نوار. خالد وليد.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد؟

سيتم بث مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية كرة اليد عبر قنوات on time sports 3 الفضائية” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية وقناة الزمالك الرياضية

تردد قناة On Time Sports 3 قنوات تايم سبورت الفضائية المصرية

سوف يتم بث مباشر اليوم لمباراة نادي الزمالك مع بطل دوري أوروبا برشلونة الأسباني الذي حصل على هذه البطولة عدة مرات كما تقدم فاعليات كأس العالم للأندية لكرة اليد التي تقام في المملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري من يوم 5 وحتى 9 أكتوبر ، و يشارك فيبها نادي الزمالك المصري باعتباره بطل القارة الأفريقية وإليكم متابعينا تردد قناة on time sports 3

القمر الصناعي نايل سات التردد 12303 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 4/5

جدير بالذكر أن: نادي الزمالك المصري قد حصل على الميدالية البرونزية عام 2010 في كاس العالم للأندية لكرة اليد وكانت أفضل نتيجة تم تحقيقها وبطولة اليوم هي المشاركة الخامسة ونتمنى له الفوز.