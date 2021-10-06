مصر وليبيا ومباراة لاستعادة هيبة الفراعنة

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محمد سياف - ابو ظبي - في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة يستضيف منتخب مصر لكرة القدم نظيره الليبي وذلك ضمن منافسات تصفيات أفريقيا لكأس العالم قطر 2022، حيث يحتل منتخبنا الوطني المركز الثاني في ترتيب المجموعة خلف المنتخب الليبي بإجمالي 4 نقاط .

وتعتبر مباراة ليبيا أولي المباريات الرسمية للمنتخب المصري تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب المخضرم كارلوس كيروش

فهل يستطيع المنتخب تجاوز عقبة المنتخب الليبي الحاصل على الدرجة الكاملة ويحتل المركز الأول؟، في ظل غياب محمد شريف لاعب الأهلي ومهاجمه الهداف ومحمد مجدي قفشة صانع ألعاب المنتخب المصري في آخر مباريات الفريق.

التشكيل المتوقع للمباراة

يعتمد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني على طريقة لعب 4-3-3 ومشتقاتها مثل 4-3-2-1.

محمد الشناوي

احمد فتحي، احمد حجازي، الونش، ايمن اشرف

طارق حامد، عمرو السولية، عبدالله السعيد

محمد صلاح، رمضان صبحي، مصطفى محمد

ويحتاج المنتخب الوطني الفوز بمباراتي ليبيا لضمان تأهله للدور الثاني في تصفيات إفريقيا لكاس العالم قطر 2022.