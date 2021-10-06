نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشُر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة اليوم الاربعاء 6 اكتوبر 2021 في كأس العالم للأندية لكرة اليد في المقال التالي
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة، تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وفي الوطن العربية كله من أجل الاستعلام عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم نادي الزمالك المصري ونادي برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية لكرة اليد، ومن المقرر أن تقام مساء اليوم الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر لعام 2021 وذلك في دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية والتي من المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، ونقدم لكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمباراة من الموعد والقنوات الناقلة لها على النايل سات.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة
كان نادي الزمالك قد استطاع التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد بعدما تغلب على النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما في السوبر الأفريقي واستطاع حينها الزمالك الفوز بالمباراة في الثواني الأخيرة بكرة صاروخية من اللاعب يحيى الدرع ليتأهل الزمالك إلى البطولة الغالية التي تقام في السعودية، ويتساءل الآلاف من محبي وعشاق النادي الملكي ومحبي كوماندوز كرة اليد عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة، ومن المقرر أن تعرض المباراة اليوم على قناة أون تايم سبورتس والتي تمتلك حقوق بث المباراة اليوم والتي تمتلك ثلاث قنوات وجاء التردد الخاص بهم كالآتي:-
تردد قناة أون تايم سبورتس 1
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 10853.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
موعد مباراة الزمالك وبرشلونة
بعدما تعرفنا على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة اليوم في كأس العالم للأندية لكرة اليد والمقرر إقامته في المملكة العربية السعودية نقدم لكم الجدول الخاص بالمباراة للتعرف على الموعد والصالة التي تقام فيها المباراة كالآتي:-
|المباراة
|نادي الزمالك × نادي برشلونة
|البطولة
|دور الثمانية من كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021 “سوبر جلوب 2021”
|الموعد والتوقيت
|اليوم الأربعاء الساعة السابعة بتوقيت مصر والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية
|الصالة
|صالة الملك عبد الله الرياضية
|القنوات الناقلة
|قناة أون تايم سبورتس – قناة الزمالك
قبل ساعات قليلة من بدء مباراة الزمالك ونادي برشلونة في دور الثمانية من كأس العالم للأندية سوبر جلوب 2021 المقام في المملكة العربية السعودية وتزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من المحركات المختلفة في الوطن العربي كله من أجل الاستعلام عن الموعد الخاص بالمباراة وكذلك القنوات الناقلة لها على القمر الصناعي نايل سات في مساء اليوم الأربعاء.
تزايد بحث الكثير من محبي الرياضة في مصر عن موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية هذا العام، حيث أن هذه المباراة تعد مباراة قوية للغاية، ينتظرها ملايين المشجعين في مصر والوطن العربي، وهي تعد أقوى بطولة خاصة بالأندية، يشارك بها أقوى الفرق العالمية، ويتم إذاعتها اليوم الأربعاء ليتم البحث عن الموعد الخاص بها والقنوات الناقلة بشكل كبير.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشُر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة اليوم الاربعاء 6 اكتوبر 2021 في كأس العالم للأندية لكرة اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.