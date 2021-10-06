ننشُر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة اليوم الاربعاء 6 اكتوبر 2021 في كأس العالم للأندية لكرة اليد

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة، تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وفي الوطن العربية كله من أجل الاستعلام عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم نادي الزمالك المصري ونادي برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية لكرة اليد، ومن المقرر أن تقام مساء اليوم الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر لعام 2021 وذلك في دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية والتي من المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، ونقدم لكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمباراة من الموعد والقنوات الناقلة لها على النايل سات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة

كان نادي الزمالك قد استطاع التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد بعدما تغلب على النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما في السوبر الأفريقي واستطاع حينها الزمالك الفوز بالمباراة في الثواني الأخيرة بكرة صاروخية من اللاعب يحيى الدرع ليتأهل الزمالك إلى البطولة الغالية التي تقام في السعودية، ويتساءل الآلاف من محبي وعشاق النادي الملكي ومحبي كوماندوز كرة اليد عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة، ومن المقرر أن تعرض المباراة اليوم على قناة أون تايم سبورتس والتي تمتلك حقوق بث المباراة اليوم والتي تمتلك ثلاث قنوات وجاء التردد الخاص بهم كالآتي:-

تردد قناة أون تايم سبورتس 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.