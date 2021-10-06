رابط حجز تذاكر مباراة السعودية واليابان مكاني makani وطريقة شراء تذكر لقاء السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة مكاني حجز تذاكر مباراة السعودية واليابان ٢٠٢١ ، يستضيف ملعب الجوهرة المشعة لقاء يجمع بين منتخب السعودية واليابان لحساب مباريات الجولة الثالثة من الدور الثالث في تصفيات كاس العالم قطر 2022 ، ولعل الكثير من جماهير الساحرة المستديرة في المملكة يريدون الدخول على موقع مكاني حجز تذاكر مباراة السعودية واليابان 2021 ، لذلك ومن خلال هذه الصفحة سنتعرف معكم على طريقة حجز تذاكر مباراة السعودية واليابان منصة مكاني makani المقرر لها يوم الخميس الموافق 7-10-2021.

حجز تذاكر مباراة السعودية واليابان makani

رابط مكاني حجز تذاكر مباراة السعودية واليابان اليوم ، يستأنف المنتخب السعودي خوض مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا عندما يستضيف منتخب اليابان على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز، وكان الأخضر قد بدأ مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 من الدور الثاني متواجداً في المجموعة الرابعة.

ويتصدر منتخب السعودية المجموعة الرابعة على حساب أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة واليمن. وفي الدور الثالث فاز منتخب السعودية على منتخب فيتنام وعمان بالجولة الأولى والثانية، ليضع نفسه في المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب استراليا.

طريقة حجز تذاكر مباراة السعودية واليابان موقع مكاني

أوضحت اللجنة اللجنة المنظمة، أنه قد تم طرح تذاكر مباراة السعودية واليابان عبر موقع مكاني، مُشيرة أنه لا توجد أي طريقة أخرى للحصول على حجز تذكرة مباراة السعودية واليابان في تصفيات مونديال 2022 إلا من خلال تسجيل الدخول على موقع مكاني وإتباع الخطوات المبينة لإتمام عملية الحجز. والكثير من الجماهير تود الوصول الآن لمنصة مكاني لحجز تذاكر مباراة السعودية واليابان التي بدأت بالفعل بطرح تذاكر اللقاء.

وتنطلق مباراة السعودية واليابان اليوم الخميس الموافق 7-10-2021 لحساب مباريات الجولة الثالثة من الدور الثالث بتصفيات كاس العالم 2022 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

وعلى الجانب الآخر فقد أوضحت اللجنة المنظمة أسعار تذاكر مباراة السعودية واليابان ٢٠٢١، حيث أكدت أنه لا توجد فئات لتذاكر مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022، وسيكون السعر موحد، وقالت أن سعر تذكرة مباراة السعودية واليابان هو 15 ريال سعودي.