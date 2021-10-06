الأردن يبدد طموح الكويت في بطولة غرب آسيا

الأردن يبدد طموح الكويت في بطولة غرب آسياقلب منتخب الأردن الطاولة على نظيره الكويتي، وفاز 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، في الخُبَر، بالمملكة العربية السعودية، ضمن مباريات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاما.

وتقدم منتخب الكويت بهدف سريع عن طريق عيد الرشيدي في الدقيقة "7" حيث انفرد بالمرمى وسدد في شباك أحمد الجعيدي.

وحاول منتخب الأردن تعديل النتيجة، وانفرد يزن النعيمات بالمرمى وسدد لتمر كرته بجوار القائم.

واعتمد منتخب الأردن في بناء هجماته على انطلاقات فضل هيكل وإبراهيم سعادة وخالد صياحين وشغل الأطراف عمر هاني ومحمد عبد المطلب، فيما لعب يزن النعيمات كرأس حربة.

وعانى منتخب الأردن من التسرع وغياب التركيز في إنهاء الهجمات ليخرج متأخرا في الشوط الأول بهدف.

وفي الشوط الثاني، كثف منتخب الأردن من طلعاته الهجومية أملا في تعديل النتيجة، وفي الدقيقة "59" كان مهند أبو طه ينفذ ضربة حرة مباشرة مرت من فوق الجميع واستقرت في الشباك.

وواصل منتخب الأردن اندفاعه الهجومي، وافتقد شيئا من التركيز في ترجمة عدة فرص خطيرة.

وفي الوقت الذي كان فيه منتخب الكويت يتحفظ دفاعيا، تمكن مهاجم الأردن محمد عبد المطلب" بوجبا" من استثمار كرة وصلته داخل منطقة الجزاء، فسددها في سقف الشباك في الدقيقة "88"، لينتزع للنشامى فوزا قاتلا.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى "3" نقاط متساويا مع منتخب عُمان الذي خسر 1-0 من نظيره اليمني (المتصدر 4 نقاط)، فيما بقي رصيد الكويت نقطة واحدة.

ويختتم منتخب الأردن لقاءاته في المجموعة الأولى، بلقاء اليمن بعد غد الجمعة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الثلاث بالإضافة إلى أفضل ثاني إلى الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا.

وتعتبر بطولة غرب آسيا، المحطة الإعدادية الأخيرة للمنتخب الأردني (تحت 23 عاما)، قبل المشاركة في التصفيات الآسيوية للمنتخبات الأولمبية التي تستضيفها الأردن أواخر الشهر الجاري.

وجاء المنتخب الأردني في التصفيات بالمجموعة السادسة إلى جانب فلسطين وتركمانستان.