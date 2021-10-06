نتيجة مباراة إيطاليا وإسبانيا دوري الأمم الأوروبية 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثيرون الآن عن نتيجة مباراة إيطاليا وإسبانيا، وذلك بعد فوز منتخب إسبانيا على إيطاليا بثنائية في الشوط الأول مقابل هدف وحيد من إيطاليا في الشوط الثاني، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بمدينة ميلانو على ملعب سان سيرو، في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية.

نتيجة مباراة إيطاليا وإسبانيا

واستطاع منتخب إسبانيا من الفوز على نظيره الإيطالي، حيث سجل توريس الهدفين في الدقيقة 17 بعرضية رائعة من ميكيل ليضعها في مرمى دوناروما مباشرة، وأضاف توريس الهدف الثاني في الدقيقة 45 من ضربة رأس، فيما سجل لورينزو الهدف الأول للنادي الإيطالي لتنتهي المباراة 2-1 لصالح إسبانيا.

وعلى الجانب الآخر تعرض قائد منتخب إيطاليا للطرد في الدقيقة 42، وذلك بعد حصوله على إنذارين ليكمل المنتخب الإيطالي المباراة بـ 10 لاعبين فقط، حيث تبادل الفريقان الهجمات خلال الشوط الأول، وازداد الأمر بعد تلقي الهدف الأول والثاني.

ويعد اللاعب تشافي لاعب الوسط أصغر لاعب يشارك في منتخب إسبانيا، حيث شارك في هذه المباراة بعمر 17 عام و62 يوم، محطمًا رقم قياسي للاعب آخر شارك في منتخب إسبانيا وعمره 17 عام و308 يوم في عام 1918.

وسيواجه منتخب إسبانيا يوم الأحد المقبل مع الفائز من المواجهة الأخرى بين فرنسا وبلجيكا، والتي ستعقد غدًا الخميس، وقد تأهل منتخب إسبانيا إلى هذا الدور بعد تصدر ترتيب المجموعة الرابعة المستوى الأول برصيد 11 نقطة.

وشهدت قائمة إسبانيا العديد من الغيابات، منها بيدري لاعب وسط برشلونة، والذي يعد اللاعب المفضل، و سولير وسيرخيو كاناليس وكارلوس مينديز والذي أصيب في الكاحل قبل انضمامه إلى المعسكر، وعلى الرغم من ذلك استطاع المنتخب الإسباني من الفوز بالمباراة.