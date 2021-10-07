موعد مباراة السعودية واليابان والقنوات الناقلة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

يتضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة الجولة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بين السعودية واليابان، وتقام المباراة اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية، حيث تسعى السعودية إلى الانتصار في المباراة، ومحاولة إقتناص الثلاث نقاط، في سبيل محاولة السيطرة على صدارة المجموعة منذ البداية، حيث تضم المجموعة كلا من أستراليا، واليابان، وعمان، وفيتنام، والصين، والسعودية، بينما يسعى منتخب اليابان إلى حصد الثلاث نقاط، والفوز بالمباراة، والتقدم في جدول الترتيب، ونعرض موعد مباراة السعودية واليابان والقنوات الناقلة اليوم.

يسعى منتخب السعودية إلى تحقيق انتصاره الثالث في دور المجموعات، حيث خاض مبارتين حتى الأن، وقد نجح في تحقيق العلامة الكاملة، والتواجد في المركز الثاني برصيد ست نقاط، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الأول أستراليا، وقد بدأ في الجولة الأولى بانتصار على منتخب فيتنام بثلاثية مقابل هدف، وقد سجل سالم الدوسري، وصالح الشهري، وياسر الشهراني أهداف السعودية، بينما سجل نغوين كوانغ هاي لصالح منتخب فيتنام، ثم حقق فوزه الثاني على حساب منتخب عمان بهدف دون رد، وقد سجل صالح الشهري هدف المباراة الوحيد.

يأمل منتخب اليايان إلى تحقيق انتصاره الثاني في دور المجموعات، حيث خاض مبارتين، واستطاع الانتصار في مباراة، بينما تعرض للهزيمة في مباراة وحيدة، حيث بدأها بخسارة مخيبة للأمال على يد منتخب عمان بهدف دون رد سجله اللاعب عصام الصبحي، ثم حقق انتصاره الأول في جولته الثانية على حساب منتخب الصين بهدف مقابل لاشئ، وقد سجل بويا اوساكو هدف المباراة الوحيد، وبذلك يتواجد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الخميس 7 أكتوبر 2021

5:00 بتوقيت غرينتش

6:00 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب

7:00 بتوقيت مصر

8:00 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

9:00 بتوقيت الإمارات، وعمان