موعد مباراة فرنسا وبلجيكا دوري الأمم الأوروبية 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - يترقب العديد من الجماهير موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، حيث تعد هذه المواجهة من أقوى المواجهات، بعد تأهل المنتخب البلجيكي لنصف النهائي بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة على حساب منتخبي إنجلترا والدنمارك وأيسلندا، فيما تأهل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة على حساب منتخب البرتغال حامل اللقب وكذلك منتخبي السيويد وكرواتيا.

وتلعب مباراة فرنسا ضد بلجيكا في ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو الإيطالية، والتي تستضيف قمة تاريخية بين فرنسا وبلجيكا، وعند عقد مؤتمر صحفي قبل المباراة أكد أكسيل فيتسيل لاعب وسط المنتخب البلجيكي أن المباراة ستكون قوية للغاية، ويرى أن كريم بنزيما مهاجم فرنسا هو مركز الخطورة لوجودة في أفضل حالاته، بالإضافة إلى مبابي وجريزمان.

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا والقنوات الناقلة

تُلعب مباراة فرنسا وبلجيكا في ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو الإيطالية، والتي تستضيف مباراة حماسية للغاية بين فرنسا وبلجيكا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية، حيث ستلعب المباراة في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة، والتاسعة و 45 بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة و 45 بتوقيت أبوظبي، وحصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق البث بشكل حصري و ستذيع المباراة قناة bein sports HD 1 premium بتعليق خليل البلوشي.

وسيكون التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا كالآتي: لوريس في حراسة المرمى، وفاران وكوندي وبريسنيل في الدفاع، وهيرنانديز وأدريان رابيو وبوجبا ودوبو في خط الوسط، وسيكون جريزمان و امبابي وبنزيما في الهجوم.