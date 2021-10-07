نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت مباراة السعودية واليابان اليوم AFC تردد القناة الناقلة مجاناً تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر توقيت مباراة السعودية واليابان اليوم المقرر إقامتها على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” ضمن مباريات الجولة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم AFC 2022، كما نوفر ترددات القنوات الناقلة مباراة المنتخب السعودي اليوم لمتابعة أحداث المباراة عبر شاشة التليفزيون بشكل مجاني، وقد تم طرح تذاكر مباراة السعودية واليابان عبر منصة مكاني لشراء التذاكر إلكترونياً، وأعلنت المنصة بشكل رسمي عن إتمام بيع ما يزيد عن خمسون ألف تذكرة حتى الآن، والوقت المتبقي على انتهاء عملية الشراء هي ساعتان فقط اعتباراً من الآن، ومن خلال هذا التقرير يمكنكم التعرف على موعد مباراة السعودية ضد اليابان والقنوات الناقلة للمباراة.

توقيت مباراة السعودية واليابان اليوم

أعلنت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية عن رفع الطاقة الاستيعابية لحضور جماهير كرة القدم بصورة استثنائية إلى 100% في مباراتي المنتخب السعودي ضد اليابان والصين المقرر إقامتهما على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات النهائية المؤهلة كأس العالم 2022م.

وأكدت الوزارة على أن الحضور الجماهيري سيكون فقط لمن يزيد عمره عن 12 عاماً ممن أكملو التحصين بجرعتي اللقاح المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة، ووفقاً للحالة الصحية التي ستظهر على تطبيق توكلنا، ومن جانبها نوهت بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة أثناء الدخول والخروج وخلال فترة التواجد بالمدرجات.

وقد أعلنت شركة الرياضة السعودية SSC عن نقلها مباريات اليوم المقرر إقامتها ضمن الجولة الثالثة بالتصفيات، حيث سيتم نقل ستة مباريات اليوم الخميس الموافق لتاريخ السابع من شهر أكتوبر الجاري، فمن يرغب في الإطلاع على توقيت مباراة السعودية واليابان اليوم ومواعيد المباريات الأخرى والقنوات الناقلة لها، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

م المباراة التوقيت / السعودية القناة 1 كوريا الجنوبية X سوريا 2:00م SSC 7 2 العراق X لبنان 5:30م SSC 6 3 الإمارات X إيران 7:45م SSC 5 4 السعودية X اليابان 8:00م SSC 7 5 الصين X فيتنام 8:00م SSC 4 6 أستراليا X عمان 9:30م SSC 6

ترددات القنوات الناقلة مباراة السعودية

أعلنت شركة الرياضة السعودية عن نقلها مباريات اليوم عبر قنواتها الفضائية، حيث يتم نقل مباراة اليابان والسعودية عبر قناة SSC 7 HD الرياضية، كما أعلن حساب شاهد أيضاً عن إتاحة مباراة المنتخب اليوم بتقنية HD مجاناً على شاهد VIP، فمن يرغب في متابعة المباراة بشكل مجاني، يمكنه ذلك عبر منصة شاهد الإلكترونية.

ومن يرغب في التعرف على طريقة ضبط تردد قنوات SSC عربسات 2021م، يمكنه ذلك من خلال ثقفني، كما يمكنكم الحصول على تردد قناة SSC 7 الرياضية المجانية عربسات بدر 6 لمتابعة مباريات اليوم على القنوات الفضائية التليفزيونية من خلال التالي:

القمر الصناعي: عربسات بدر 6.

التردد 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وقد قمنا من خلال التقرير بعرض مواعيد مباريات التصفيات النهائية المؤهل لكأس العالم 2022م، وموعد أو توقيت مباراة السعودية واليابان اليوم المقرر إقامتها على أرضية استاد الجوهرة المشعة، ومن يرغب في شراء تذاكر المباراة من خلال منصة مكاني تذاكر الإلكترونية، ويجب العلم أنه لم يتبقى سوى القليل وسيتم إغلاق باب الشراء.

بطاقة مباراة المنتخب السعودي

يبدأ الاستوديو التحليلي لمباراة المنتخب السعودي اليوم في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس على قناة SSC 7 الرياضية متضمناً كلاً من (المذيع تركي الشديد – المحللين محيسن الجمعان وإبراهيم العنقري – المراسل رياض المزهر)، أما عن بطاقة المباراة، فيمكنكم التعرف عليها من خلال التالي: