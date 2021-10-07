موعد مباراة العراق ولبنان والقنوات الناقلة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

يستضيف استاد خليفة الدولي مباراة الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بين العراق ولبنان، وتقام المباراة اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت مصر، حيث يسعى منتخب العراق إلى الانتصار في المباراة، ومحاولة إقتناص الثلاث نقاط على حساب لبنان، والتقدم في جدول الترتيب، في محاولة لتحقيق مركز مؤهل لكأس العالم قطر 2022، بينما يسعى منتخب لبنان إلى خطف نقاط المباراة، ومحاولة تقديم أداء جيد، وإثبات أحقيته بالمنافسة على مركز يؤهله لكأس العالم، ونعرض موعد مباراة العراق ولبنان والقنوات الناقلة اليوم.

يسعى منتخب العراق إلى تحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات، وتحقيق أول ثلاث نقاط، حيث خاض مبارتين حتى الأن، واستطاع تحقيق التعادل في مباراة واحدة، بينما تعرض للخسارة في مثلها، وبذلك يمتلك الفريق نقطة وحيدة في المركز الأخير من المجموعة، وقد بدأها بتعادل سلبي أمام منتخب كوريا الجنوبية، ثم تعرض للهزيمة على يد منتخب إيران بثلاثية دون رد، بينما تضم المجموعة كلا من إيران، وكوريا الجنوبية، والامارات، وسوريا، ولبنان، والعراق.

يأمل منتخب لبنان إلى محاولة الانتصار على العراق، وتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات، حيث خاض مبارتين حتى الأن، واستطاع تحقيق التعادل في مباراة وحيدة، بينما تعرض للهزيمة في مباراة وحيدة، وبذلك يتواجد الفريق في المركز الخامس ( قبل الأخير) برصيد نقطة وحيدة، بينما تحتل إيران صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، وقد بدأ مبارياته بتعادل في الجولة الأولى بدون أهداف أمام متتخب الإمارات، ثم تعرض للهزيمة على يد منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

5:30 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

6:30 بتوقيت الإمارات، وعمان

2:30 بتوقيت غرينتش

4:30 بتوقيت مصر

3:30 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب

القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان