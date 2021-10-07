نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر # معاك بالأبيض# اليوم موعد مباراة الإمارات وإيران في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الإمارات وإيران، أتطلقن هاشتاج دعم المنتخب الوطني الإماراتي لمباراة إيران # معاك يا لأبيض# لدعم اللاعبين والجهاز الفني للمباراة المصيرية في الجولة الثالثة من تصفيات قارة أسيا المؤهلة لكأس العالم في قطر العام المقبل 2022، والمقرر أن تنطلق الخميس الموافق 2021/10/07 في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت أبوظبي، المباراة هامة للمنتخبي خاصة المنتخب الإماراتي الذي يلعب على ملعبه ملعب أستاد زعبيل في نادي الوصل الإماراتي وبين جماهيره المترقبة للقاء وتذاع على أبوظبي الرياضية، فالمنتخب الإماراتي يحتل الترتيب الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطتين من تعادلين في الجولتين الماضيين، ويتطلع للفوز والمنافسة على قمة المجموعة التي يحتلها منافسه في المباراة المنتخب الإيراني، الذي حقق العلامة الكاملة في المباراتين وتحصيله ل 6 نقاط جعلته في قمة الترتيب، ويعلم أن الفوز بالمباراة تقربه بقوة من حجز أحد المقعدين المؤهلين لكأس العالم، وفيما يلي موعد اللقاء والقنوات الناقلة ورابط حجز تذكرة اللقاء.

مباراة المنتخب الوطني الإماراتي ضد إيران

تعتبر مباراة المنتخب الوطني الليلة ضد المنتخب الإماراتي هي مفتاح التصحيح، والعودة إلي المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر إلي نهائيات كأس العالم في قطر العام القادم، أو على الأقل التأهل كأفضل ثالث في المجموعة للعب مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية للتأهل، لذا يدخل اللاعبون المباراة بتركيز شديد ومحاولة استغلال أنصاف الفرص للتسجيل في اللقاء المصيري.

موعد مباراة الإمارات وإيران القادمة

16.45 بالتوقيت العالمي جرينتش.

18.45 : بتوقيت القاهرة، الخرطوم، طرابلس.

19.45 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، العراق.

20.45 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان.

حجز تذاكر مباراة الإمارات وإيران إلكترونياً

كما حدد الاتحاد الأسيوي لكرة القدم أن حضور الجماهير بنسبة 60% من سعة ملعب المباراة، أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن موقع شركة ” بلاتينيوم ليست” هو رابط الحصول على تذاكر المباراة، وفق الشروط التي حددتها وزارة الصحة في الحضور في المدرجات وهي أن يكون الشخص قد حصل على جرعتي التحصين والحرص على التباعد بين الجماهير في المدرجات، وضرورة إبراز نتيجة فحص “PCR” لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من موعد اللقاء.

ترتيب جدول المجموعة الأولى قبل الجولة الثالثة

إيران : في الصدارة برصيد 6 نقاط. كوريا الجنوبية : برصيد 4 نقاط فوز وتعادل. الإمارات العربية المتحدة : برصيد نقطتين من تعادلين. جمهورية العراق : برصيد نقطة واحدة. سوريا : برصيد نقطة واحدة. لبنان : برصيد نقطة واحدة.

حكم مباراة الإمارات وإيران

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأسيوي لكرة القدم أسناد تحكيم المباراة إلي طاقم تحكيم أسترالي حكم ساحة الحكم الدولي، بيت كرستوفر، حكم مساعد أول الحكم شتينين أنستون، حكم مساعد ثاني الحكم جورج لانكرينديز، الحكم الرابع باريرو جوناثان.

نصائح خبراء الكرة والمدربون للمنتخب قبل اللقاء

وجه عدد من مدربي وخبراء كرة القدم الإماراتيون بعض النصائح للمدير الفني الهولندي مارفيك، قبل مباراة إيران فقال علي إبراهيم مدرب المنتخب الأوليمبي الإماراتي، لابد من دعم الناحية الهجومية وأعتبر اللقاءين عنق الزجاجة للوصول لكأس العالم، وقال الدكتور عبد الله مسفر، المدرب السابق للمنتخب الوطني، أن تيغالي متألق خلال الفترة الحالية ويجب الدفع به في اللقاء.

موعد مباراة الإمارات وإيران والقنوات الناقلة