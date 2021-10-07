نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2021 لمتابعة مباراة العراق ولبنان اليوم على جميع الأقمار الصناعية في المقال التالي
تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2021، ترتفع مؤشرات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع انحاء الوطن العربي من أجل الاستعلام عن تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2021، حيث تُعد قناة الرابعة العراقية الرياضية واحدة من أفضل القنوات الرياضية في العراق التي تقوم بعرض العديد من المباريات الهامة في الدوري العراقي والمباريات الخاصة بالمنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، وكانت القناة قد أغلقت منذ فترة قبل أن تعود في ثوبها الجديد بعد عمل العديد من التحديثات في القناة من تحديث التقنيات الخاصة بالبث وتحديث جودة الصوت والصورة في القناة، ونتابع معكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالتردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وجميع الأقمار الصناعية 2021.
تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2021
تُعد هذه القناة واحدة من أبرز وأفضل القنوات الرياضية وليس في العراق فقط بل في الوطن العربي كله وذلك حيث تقوم القناة ببث العديد من المباريات بصورة مباشرة وبجودة صوت وصورة عالية جدًا HD وذلك على الأقمار الصناعية المختلفة وتقوم القناة ببث المحتوى الخاص بها مجانًا ودون دفع أي رسوم مالية، واليكم تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2021 على نايل سات وعرب سات كالآتي:-
تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2021 على نايل سات
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11137
|معدل الاستقطاب
|أفقي H
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2021 على عرب سات
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|11747
|معدل الاستقطاب
|عمودي V
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|2/3
مباراة العراق ولبنان اليوم
كما أكدت إدارة قناة الرابعة الرياضية العراقية 2021 على ان القناة ستقوم اليوم ببث المباراة التي ستجري بين المنتخب العراقي والمنتخب اللبناني اليوم في قطر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر، ومن المقرر أن تلعب المباراة اليوم الخميس 7 / 10 / 2021 الساعة الرابعة والنصف في مصر والساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية في مباراة قوية تجمع كلا الفريقين.
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