نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة السعودية واليابان اليوم التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتزين أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية مساء اليوم الخميس السابع من شهر أكتوبر من العام الميلادي 2021 من أجل استقبال مباراة السعودية واليابان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر، حيث تعد مباراة السعودية واليابات اليوم هي أحد أهم مباريات المنتخب السعودي في مشواره بالمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

مباراة السعودية واليابان

ويسعى المنتخب السعودي بقيادة مديره الفني إيرفي رينارد لتحقيق الفوز على المنتخب الياباني من أجل الاقتراب خطوة جديدة صوب مقدمة ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة، حيث يحتل حالياً المنتخب السعودي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم برصيد ست نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب الاسترالي صاحب صدارة جدول ترتيب المجموعة، حيث جمع الأخضر السعودي نقاطه من الفوز في المبارتين الماضيتين على حساب كل من منتخبي: فيتنام، وعمان.

على الجانب الآخر فإن المنتخب الياباني سيحاول تحقيق الفوز في مباراة الليلة ولاشئ أمامه سوى الفوز من أجل العودة من جديد للمنافسة على التأهل من المجموعة الثانية، المنتخب الياباني يأتي في المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، حيث خسر المنتخب الياباني أولى مبارياته في هذه المجموعة على يد المنتخب العماني، قبل أن يتمكن من الفوز على المنتخب الصيني في مباراة الجولة الثانية.

موعد مباراة السعودية واليابان

ومن المقرر أن تنطلق ضربة بداية مباراة السعودية واليابان مساء اليوم الخميس السابع من أكتوبر من العام 2021 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان

وستقوم قناة SSC 7 السعودية بالنقل الحي والمباشر لأحداث مباراة السعودية واليابان اليوم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، على أن يتولى مهمة التعليق على مباراة السعودية اليوم المعلق فهد العتيبي، كما ستقوم قناة الاتحاد الآسيوي الرسمية على اليوتيوب بالنقل الحي والمباشر لأحداث مباراة السعودية ضد اليابان، بالإضافة إلى أن المباراة ستكون منقولة عبر شاشة قناة الرابعة العراقية.

نتيجة مباراة السعودية واليابان

نتابع وإياكم أحداث مباراة السعودية واليابان في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2022، حيث انطلقت قبل قليل أحداث المباراة الهامة والمرتقبة بين منتخبي السعودية واليابان على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، وكانت قد مرت حتى الآن نصف ساعة على بداية المباراة والنتيجة لاتزال هي التعادل السبي.