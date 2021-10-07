نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متابعة” نتيجة مباراة السعودية واليابان AFC اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع نتيجة مباراة السعودية واليابان AFC اليوم في تصفيات كأس العالم 2022م، حيث بدأ مباراة المنتخب السعودي منذ قليل على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة بمدينة جدة، حيث يطمح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز الثالث له على التوالي بعد أن خاض المنتخب الأخضر مباراتين فاز فيهما، فهو يحتل المركز الثاني في تصنيف المجموعة الثانية بـ6 نقاط بفارق الأهداف بينه وبين المنتخب الأسترالي متصدر المجموعة، بينما يحتل المنتخب الياباني المركز الرابع برصيد عدد نقاط “نقطة واحدة” بعدما خسر مباراة وفاز في الأخرى، واليوم بدأت المواجهة المرتقبة بين منتخبي السعودية واليابان، ومن خلال ثقفني نوفر نتيجة مباراة اليوم بشكل مباشر.

نتيجة مباراة السعودية واليابان AFC اليوم

بدأت مباراة السعودية ضد اليابان اليوم “مباراة الذهاب” في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية ضمن مباريات الجولة الثالثة في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022م، وتقام مباراة الأخضر اليوم على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة.

وقد انتهت أحداث الشوط الأول للمباراة المثيرة من جانب الطرفين بدون أهداف، وتعتبر مواجهة اليوم من أقوى الموجهات ضمن منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية، حيث يسعى كلا المنتخبين للفوز بالمباراة.

فمن جانب المنتخب السعودي يسعى للحصول على الثلاث نقاط وزيادة عدد الأهداف للصعود إلى المركز الأول الذي يحتله المنتخب الأسترالي بفارق هدف على المنتخب السعودي، كما يسعى المنتخب الياباني للفوز بالمباراة المثيرة من أجل تحسين مركزه بالمجموعة ودخول المنافسة من جديد، وقد انتهى الشوط الأول الآن بدون أهداف لكلا الفريقين.

نتيجة مباراة المنتخب السعودي واليابان اليوم

يتم نقل المباراة عبر قناة SSC 7 HD المجانية المفتوحة عربسات بدر 6 لمن يرغب في متابعة المباراة على شاشة القنوات التليفزيونية، كما أعلنت منصة شاهد VIP عن إتاحة المباراة بتقنية HD عالية الدقة لمن يرغب في متابعة المباراة الآن، ويمكنكم متابعة أحداث المباراة من خلال النقاط التالية:

بدأت مباراة السعودية اليوم في تمام الساعة 8:00م بتوقيت السعودية.

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف وفي انتظار بداية الشوط الثاني.

بدأ شوط المباراة الثاني الآن.

أحرز اللاعب فراس البريكان هدف المباراة الأول للسعودية في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

تشكيلة المنتخب السعودي

يخوض المنتخب السعودي مباراته اليوم بغياب اللاعب سالم الدوسري لاعب خط الوسط بسبب الإصابة، وقد جاءت تشكيلة المنتخب السعودي وفقاً للتالي:

محمد العويس – سلطان الغنام – عبد الله مادو – سلمان الفرج – عبد الإله المالكي – صالح الشهري – ياسر الشهراني – عبد الإله العمري – عبد الرحمن الغريب – فهد المولد – محمد كنو.

مواجهة السعودية واليابان الأخيرة

في عام 2018 تواجهت السعودية واليابان على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، وقد فاز المنتخب الأخضر لضمان التأهل التلقائي لكأس العالم 2018م، وقد أحرز الهدف في هذه المباراة اللاعب فهد المولد ليحصل المنتخب السعودي على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وفي عام 2021 بدأت المواجهة المرتقبة وننتظر نتيجة مباراة السعودية واليابان AFC اليوم التي يمكنكم التعرف عليها من خلال المقال.